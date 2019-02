Vecinos de barrio Jardín de Viale insisten en una reunión con el intendente

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Pagan servicios sanitarios, pero no tienen cloacas, pagan tasas municipales, pero no le cortan los yuyos, ni le levantan la basura, ni tienen las calles en condiciones para que ingrese una ambulancia o un patrullero. Los habitantes de un loteo de viviendas en Viale se sienten abandonados y en cierto punto desconocidos por la intendencia, contó una vecina a AIM. Ahora lograron ciertas promesas, pero pretende un plan a largo plazo para la atención.

Los vecinos de barrio Jardín de la localidad de Viale le pidieron una audiencia al intendente Uriel Brupbacher el pasado 29 de enero. Fue a instancia de una situación desesperante, porque el anegamiento en las calles de la zona que habitan producto de las intensas lluvias las dejó intransitables y quedaron encerrados en sus casas. No podían entrar, ni salir. También pidieron por las obras de luz, cloacas y demás servicios prometidos para una vecinal de 90 viviendas repartidas en 18 manzanas y que nunca llegaron. Querían que efectivamente le dieran una respuesta a sus reclamos. “Son inconvenientes para la vida diaria; no son políticos nuestros problemas, si no que son los que tiene la intendencia para resolverlo”, resumió a esta Agencia una de las vecinas, Rita Madorno.

Pero pasaron los días y desde la intendencia no hubo respuesta al pedido de una audiencia con el jefe comunal que firmaron 70 vecinos. Entonces pasó algo inédito en Viale. Los vecinos autoconvocados se reunieron un día en protesta y le contaron a los medios de comunicación lo que padecían. Que no tienen alumbrado y tampoco cloacas. Que la comuna le cobra el servicio atmosférico y que hay viviendas que descartan los desechos cloacales a la calle. Entonces el intendente Brupbacher acusó recibo y envió máquinas para arreglar una de las calles. También anunció una inversión de 1.500.000 pesos para que en tres meses se ponga en marcha un sistema cloacal. Y se descargó contra la anterior gestión, a quien acuso de ser irresponsable por aprobar un loteo sin la mínima infraestructura del inversor, que corresponde a Inmobiliaria Crespo, de Fernando Huck.

Pero lo vecinos insisten en poder charlar con el intendente. Si bien reconocen que la decisión del intendente está tomada, que comenzará por las obras de cloacas, quieren dialogar con él. Y si bien es un punto importante el estado de “las calles es lo urgente para tener una vida normal”, dijo Madorno. “Tuvimos atención a nuestros reclamos, pero no respuesta a nuestro pedido de audiencia formal expresado en la nota”, insistieron. Porque “lo principal es que se nota que no entiende nuestra urgencia”, señaló “Además ¿qué le cuesta escucharnos?, es lo que pedimos”, planteó la vecina.