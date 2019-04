Vecinos en alerta por la instalaciÃ³n de una nueva antena de celulares

Print This Post

Pobladores de barrio Corrales de Paraná se encuentran movilizados ante la posibilidad que coloquen una torre de telefonía cerca de sus hogares. Ya existe instalada una infraestructura en inmediaciones de Alejadro Carbó y Almafuerte, y por la cual solicitaron informes a las autoridades. Ahora, se pretende colocar una nueva, a escasos metros de la que ha sido cuestionada, según confirmaron vecinos a AIM. Esta semana volverán a elevar notas al municipio.

Una empresa que instala antenas para la comunicación con teléfono móviles se encuentra realizando sondeos para colocar una de estas estructuras en calle Alejandro Carbó, cerca de un conocido supermercado de barrio. Ante esta movida, los vecinos volvieron a movilizarse, de acuerdo a lo confirmado por esta Agencia. Es que a metros de allí, en Carbó y diagonal Corrales, casi en su intersección con Almafuerte, ya se encuentra una torre de este tipo que ha sido cuestionada por haber sido instalada subrepticiamente y funcionar sin la correspondiente habilitación.

La inquietud de los vecinos comenzó a fines de febrero del corriente cuando se percataron de la estructura, una antena de unos 15 metros de alto, que detrás de una cartelera de publicidad estática escondía unos paneles para la emisión y recepción de microondas. Tras consultas y charlas con expertos, y ante la posibilidad de estar expuestos a posibles daños a la salud, decidieron solicitar informes a la Municipalidad de Paraná para conocer si este tipo de emprendimiento estaba autorizado, tal como regula la ordenanza N° 9.529.

Fue así que los vecinos de Corrales recibieron el 18 de marzo una respuesta de la Dirección General de Programas Especiales Ambientales, donde le confirmaron que esta antena no concluyó el trámite para su habilitación (no cuenta con certificado de aptitud ambiental). Con esta confirmación, y aportando más pruebas, los pobladores de la zona realizaron una presentación ante la Justicia de Faltas local para que investigue porqué está funcionando si no cuenta con la autorización.

Ahora, además de esta antena, se ha sumado la posibilidad cierta que se instale otra, sobre calle Enrique Carbó, a pocos metros de la que ya está levantada, por lo cual esta semana volverán a la carga para solicitar municipio que impida tal proyecto, según pudo confirmar esta Agencia.