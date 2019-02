Victoria de la comunidad educativa que defendió la escuela pública

Connect on Linked in

La comunidad educativa de las escuelas Zaccaro y Constituyentes lograron parar la construcción de una cancha de hockey sobre el predio de las instituciones. “Logramos frenar el avance de lo privado sobre las instituciones públicas”, aseguró a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, quien aclaró que continúan en estado de alerta y movilización para que las instituciones involucradas reconstruyan lo que se destruyó.

Juntos y fuertes, los padres, estudiantes y docentes lograron poner un freno a un peligroso ensayo de privatizar espacios de escuelas públicas. En Buenos Aires el modelo es tercerizar en su máxima expresión la educación, pero en Entre Ríos la comunidad resiste este tipo de emprendimientos.

Fue la comunidad educativa, junto a Agmer Paraná, quienes lograron parar la construcción de una cancha de hockey que iba a realizar el Parará Rowing Club, autorizada por el ex presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luís Panozzo, el vicegobernador, Ádan Bahl, con la bendición silenciosa de Gustavo Bordet.

“La insistencia y resistencia de las comunidades es capaz de enfrentar las decisiones de los gobiernos de turno, haciendo de lo colectivo un arma poderosa y dejando en claro al gobierno de Bordet ocupado en la reelección, a las autoridades educativas del CGE y a los particulares intervinientes, que no pueden avanzar sobre escuelas públicas que le pertenecen al pueblo”, subrayó Cogno.

La buena noticia fue comunicada hoy por Agmer Paraná en asamblea. “Expresamos lo que se dialogó en la audiencia a la que fuimos citados por autoridades educativas y el vicegobernador, en relación al planteo que hacemos como comunidad de que no se construya en el playón de la escuela la cancha”, indicó Cogno a esta Agencia, quien precisó que la resolución del Estado es que no se haga la cancha. En ese sentido, indicó que los funcionarios del gobierno aclararon que la entidad no podía iniciar la obra, ya que no tenía aprobado los planes, lo que agrava la situación.

Sin embargo, la dirigente sindical de la Rojo y negro; 1 de Mayo aclaró que “la lucha continuará, ya que el privado deberá reconstruir lo que destruyó, se exigirá que se deje sin efecto el comodato (que cedía hasta a escuela) y que el gobierno incluya en su plan de obras la construcción del edificio de la escuela Zaccaro y el Salón de Usos Múltiples (SUM)”.

“Esto era un atropello a lo público y la unión y la fortaleza de la comunidad educativa logró frenarlo, por lo que estamos muy contento de este logro pero continuaremos en estado de alerta y movilización para garantizar que se cumpla de lo que se dijo”, remarcó la docente.