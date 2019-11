Victoria Tolosa Paz visitó Entre Ríos y destacó el rol de la mujer en la política

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La dirigente del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, visitó la provincia de Entre Ríos donde desarrollo diferentes actividades en localidades de la costa del Uruguay relacionadas con políticas de acción social. También brindó charlas sobre mujer, política y poder.

La dirigente de la ciudad de La Plata estuvo en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay acompañada por la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Laura Stratta, y la diputada nacional electa, Blanca Osuna, además de los intendentes de las respectivas localidades, Martín Piaggio y José Lauritto.

Al ser consultada por la prensa local sobre los motivos de su visita, la dirigente de La Plata, comentó: “He estado todo el día en Entre Ríos, recorriendo esta gran provincia. Hablamos sobre un eje temático que nos involucra como mujeres y creemos que la mujer en política tiene un rol trascendental. Agradezco la invitación; la idea es llevar el mensaje de que un país más igualitario se construye con mucha participación de la mujer en la política”.

En este sentido, se refirió a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de convocar para que lo acompañe en la fórmula a una mujer, Laura Stratta, y expresó: “Me parece súper importante no solamente tener una compañera en la gestión y en la fórmula, sino también tener siempre la mirada cogobernando con una mujer, que tiene características diferenciales. Somos diferentes a los hombres y tenemos muchísimo para aportar, no solamente en materias en las que siempre se nos ubicó a las mujeres, que es en desarrollo social y en temas de cuidados, sino fundamentalmente en la agenda pública que hoy interpela a la mujer en Argentina, que es una agenda muy variada y que tiene que ver con la ampliación de derechos para las mujeres que todavía nos falta muchísimo en materia salarial y de participación política. La decisión del gobernador de compartir esta gestión con una mujer me parece un salto muy importante”.

También se refirió al triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández a nivel nacional y al nuevo proceso que abre en Argentina, y destacó: “Alberto es el hombre indicado para el tiempo que viene, que es justamente empezar a sembrar una tierra arrasada en la argentina que nos deja Macri y que nos dejan cada uno de los que les ha tocado gobernar de la mano de Cambiemos. Es una situación muy compleja en términos económicos y de crisis social”.

Se refirió luego puntualmente a Entre Ríos y expresó que esta provincia, con su característica que es la producción de alimentos, tiene “una importancia central en la agenda que nos propone Alberto Fernández de Argentina contra el hambre”; y agregó: “Es central el aporte que hará esta gran provincia para empezar a paliar esta situación de crisis social, que ya vivió la Argentina pero que en este momento nos encuentra sin lugar a dudas con algo que es la unidad. Si nos unimos y conservamos esta unidad del campo nacional y popular hay Argentina para rato en los términos de producción, industria, empleo, trabajo, que es la agenda que viene”, remarcó finalmente Tolosa Paz.