Vigilia por Malvinas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, participó de la vigilia en conmemoración del 37º aniversario del inicio de la guerra en el sur, y señaló que “Las Malvinas tienen que volver a sus legítimos dueños, que es Argentina”. En ese sentido, afirmó que la lucha por recuperarlas “tiene sentido si se sigue en los foros internacionales y en un camino de paz”. En la actividad, estuvieron presentes ex combatientes y familiares de caídos en la gesta.

Varisco se hizo presente en la tradicional vigilia por el recuerdo de la gesta de las Islas Malvinas, en la noche previa al 2 de abril, fecha en la que se conmemora el desembarco de las tropas argentinas en tierras australes, en 1982.

El acto -ante un gran marco de público y al pie del Monumento a los Caídos y Veteranos de Malvinas, ubicado frente a la Plaza de las Colectividades en el Puerto Nuevo- se inició minutos antes de la medianoche con la llegada de la marcha de antorchas que recorrió calles de la ciudad, como es habitual en esta fecha.

Ante ex combatientes y familiares, autoridades de las fuerzas militares y de seguridad, funcionarios y legisladores, el intendente de Paraná reconoció que era difícil expresar palabras “luego de mencionarse aquí el nombre de cada uno de los entrerrianos caídos en la islas y de las palabras de un ex combatiente”, al tiempo que focalizó su discurso en enmarcar “de qué esta lucha se trata de la capacidad de autodeterminarse y la lógica del poder en el mundo del futuro no perdonará a quienes renuncien o abdiquen de su posibilidad de autodeterminarse”.

Agregó: “Estamos recordando a 37 años -y algunos tenemos edad para acordarnos de aquellos días, qué hicimos o qué no hicimos- días de marzo, abril, mayo y junio de 1982, y entender de que lo que se trata es de continuar esta lucha en función de lo que allí se vivió. Atacamos una de las rémoras más antiguas de este mundo que es el coloniaje, que en muchos lugares de nuestro planeta se acabó, existen muy pocos ejemplos desde la resolución conseguida durante el gobierno de Arturo Illia, de que las Islas Malvinas eran una colonia, donde los ingleses ni siquiera pueden atribuirse el derecho de los nativos porque no hay, son todos exportados desde Inglaterra”.

En ese sentido, continuó: “Hay que recordar cómo fue aquella lucha: quienes fueron nuestros amigos, nuestros adversarios. Como jugó cada pieza del mundo, porque es válido recordar cómo jugó la Chile de Pinochet o los Estados Unidos de Reagan y en contrapartida, nuestros hermanos peruanos que nos enviaron los aviones y los pilotos y estuvieron con nosotros en todo momento. Creo que esta lucha tiene sentido, si no se seca, si se sigue en todos los foros, en un camino de paz -como se dijo aquí-. Pero este es un nuevo estatuto legal de coloniaje: las Malvinas son una colonia y tiene que volver a sus legítimos dueños que es Argentina, ésa es su soberanía”.

Enseguida, Varisco razonó: “Lamentablemente los argentinos por allí tenemos pocas cosas en común: creo que una es San Martín, como guerrero y político, único en el mundo que creó un Ejército para liberar pueblos y no para conquistarlos y lo hace más grande que cualquier otro en la doble amplitud de la historia, del tiempo y del espacio. Y la otra causa es Malvinas, que no admite banderías, ni sectores; que nos enarbola a todos los argentinos. Por eso todos tenemos nuestras banderías, pero allá arriba en el mástil dejamos un espacio para la celeste y blanca que nos cobija a todos. Viva la Patria”.

Le antecedió en el discurso un ex combatiente quien señaló que “este monumento nos convoca una vez más para rendirle homenaje a nuestros combatientes y caídos en la guerra de Malvinas. Esta fecha es importante y triste a la vez, ya que un 2 de abril de 1982, la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, por la que hoy seguimos reclamando. Muchas veces nos reunimos para homenajear a nuestros grandes próceres, lo que dejaron su legado indiscutible en la constitución de la democracia, la República y la nación; hoy en cambio es para hablar de un montón de héroes anónimos, nuestros combatientes, quienes lucharon valientemente en clara inferioridad de condiciones por recuperar lo que nos pertenece”.

Asimismo, agregó: “Ellos lucharon por la Patria y la Soberanía nacional, fue la última gran hazaña militar argentina, son quienes escribieron con su sangre una parte muy dura la historia nacional, son quienes pusieron su cuerpo y su vida para la lucha por lo que todos sabemos es un reclamo legítimo, que nos une como país. Llevaron la bandera de la nación más allá y se enarbolaron con una causa de patriotismo: son ellos quienes nos honran y nos recuerdan el sinsentido de la guerra”.

Como intención a 37 años de la gesta, sostuvo: “Reivindicamos nuestro derecho legítimo sobre nuestro territorio, llevando siempre adelante la bandera de la paz y ese es el principal valor que debemos transmitir a nuestros hijos. La lucha por las Malvinas debe continuar, debemos insistir porque seguramente cuando ello suceda, nuestros héroes que hoy recordamos sentirán que su pesar no fue en vano y podrán estar en paz. Nuestro Centro de Combatientes de Paraná en conjunto con los otros centros de la provincia continuamos luchando por todos los medios en defensa de los intereses de la Nación Argentina, sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Para finalizar soy un excombatiente como suboficial cumplí con mi deber y estoy orgulloso de haber tenido el privilegio de haber compartido parte de la vida con aquellos que hoy tienen un lugar en la historia grande de nuestra Patria, con algunos héroes contemporáneos que ya descansan en las islas y en el mar argentino; algunos fueron mis amigos y con otros aún seguimos compartiendo la vida y estamos junto a nuestras familias aquí presentes”.

Del acto participaron además la vicepresidente municipal, Josefina Etienot; el diputado nacional Julio Solanas; el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas: el comandante de la Segunda Brigada Blindada con asiento en Paraná; el jefe de la Segunda Brigada Aérea; jefes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, concejales, secretarios municipales, veteranos de Malvinas y familiares.

Durante la ceremonia se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, ejecutadas por la Banda de la Segunda Brigada Aérea. El cura José Páez realizó un responso por los fallecidos. También se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento a los Caídos y Veteranos de Malvinas, por parte del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Honorable Concejo Deliberante, Municipalidad de Paraná, Hijos de Veteranos caídos en combate y del Centro de Veteranos de Malvinas.