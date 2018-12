Violaron a una chica de 14 años en una fiesta de fin de curso

Print This Post

Una chica de 14 años fue violada durante una fiesta de fin de curso en Oberá, Misiones. La joven tuvo que ser operada y estuvo cuatro días internada tras lo que habría sido un ataque sexual con más de un agresor.

La adolescente sufrió un desgarro vaginal y una profusa hemorragia por lo que tuvo que ser operada de urgencia en el hospital Samic de Oberá, donde luego permaneció cuatro días internada, informó el sitio misionero El Territorio.

El episodio ocurrió el 30 de noviembre en la casa de una compañera de la víctima. La chica afirmó que tomó una gaseosa y que no recuerda nada más después de ese momento por lo que se presume que habría sido drogada.

La hipótesis es avalada por el médico de la policía porque de otro modo no habría podido soportar el dolor del ataque.

El personal del hospital donde fue atendida activó el protocolo de víctimas de abuso sexual mientras la familia de la adolescente denunció el ataque en la Comisaría de la Mujer de Oberá, aunque la investigación del caso no estaría avanzando.

“Estoy decepcionado con el accionar de las autoridades porque ya pasaron 18 días y todavía ni siquiera le citaron a mi hija para que declare. No sé qué pensar, si están cubriendo a alguien o directamente no les importa”, explicó el padre de la víctima.

“Tanto se habla de protección a las víctimas, pero mi hija pudo haber muerto desangrada y parece que no pasó nada”, sentenció.

El hombre incluso fue al domicilio donde fue la fiesta para obtener respuestas sobre cómo fue que su hija fue violada bajo su techo y habló con uno de los progenitores de la anfitriona.

“Le pregunté si vio que estuvo con algún chico y me dijo que estuvieron siempre en grupo, pero vio que había un muchacho (de 16 o 17 años) que fue quien más hablaba y se acercaba a mi hija. Ahora me pregunto, como dueños de casa, ¿será que no vieron sangre o alguna cosa rara con la tremenda lesión que sufrió mi hija?”, apuntó el padre de la víctima.