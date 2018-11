Violenta entradera: Enfrentamientos y heridos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Un caso sin precedentes ocurrió el lunes, en horas de la siesta en Gualeguaychú. Por la zona de la plaza, frente a la Municipalidad caminaba un adolescente rumbo a su casa cuando fue abordado por un sujeto que simulaba ser un vendedor ambulante. Le ofreció trapos de piso y bolsas y como el menor le dijo que no tenía dinero, lo amenazó con un cuchillo para que lo llevara a su casa.

Caminaron hasta Paraguay y La Rioja, donde vive el menor junto a su familia, pero no ingresaron inmediatamente. Al percibir que el vehículo familiar se encontraba estacionado en la calle le informó a su captor que había alguien en la vivienda. Esperaron sentados en el cordón de la vereda por unos 10 minutos hasta que el ladrón le informó que iban a entrar igual.

“Durante ese tiempo le hizo sacar una fotocopia y simulaba que estaban leyendo para no despertar sospechas entre los vecinos”, contó la madre del menor. Cuando entraron pasaron por el lugar donde estaba durmiendo la hermana del joven y se dirigieron a la habitación de los padres que no estaban en la casa.

Mientras el delincuente revolvió toda la habitación, la hermana llevó al hermanito más pequeño, de siete años, a la escuela, ignorando que la pieza de los padres estaba el adolescente con el delincuente. Cuando ella regresó los encontró en el living y entró en estado de nervios.

El delincuente encontró durante la inspección unos 12.000 pesos que la joven guardaba para pagar la fiesta de graduación, otros 5.000 pesos que había guardado de su viaje de egresados y 7.000 pesos que la familia tenía para el pago de unos trabajos de albañilería.

Tras alzarse con un botín de dinero y de aparatos eléctricos, el delincuente pidió un “taxi”. Este fue el primer indicio de que no era de Gualeguaychú. Cuando llegó el remis, el delincuente envió a la joven a avisarle que le informara al remisero que ya salía, pero en su lugar la adolescente le dijo que los estaban robando, pero el conductor le dijo: “yo no me puedo meter, y se fue”, indicó la madre de los menores a ElDía.

Fue en ese momento, cuando el delincuente se disponía a abandonar la casa en el remis, que el joven víctima se abalanzó sobre el delincuente y le tomó por la hoja el cuchillo. “Cuando estaba por subir mi hijo se le va encima con un cuchillo, trenzándose entre los dos”, precisó la madre a Radio Máxima.

A pesar de ser cortado en el forcejeo logró quitarle el arma al delincuente y lesionarlo en varias partes de sus brazos.

El ladrón huyó con el dinero mientras los menores pedían ayuda a los vecinos. Caminó hasta una remisería ubicada en Primera Junta al 300 y abordó un remis. Mientras, los menores se comunicaron con la Policía y se inició la búsqueda del delincuente. Se localizó al sospechoso de 26 años en Luis N. Palma y Montiel, a bordo del remis, llevando consigo el dinero y con lesiones en antebrazo y mano. Fue trasladado a Jefatura Departamental y se constató que es oriundo de Ciudad Evita, partido de La Matanza.