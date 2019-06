Voraz incendio destruyó una tapiceria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Un voraz incendio se registró anoche, alrededor de las 22, en una tapicería ubicada en Avenida Almafuerte y Hereñú, de Paraná.

Por causas que se tratan de establecer, el lugar se incendió por completo y se registraron importantes pérdidas materiales. “Nos encontramos con un incendio totalmente desarrollado. El dueño estaba muy abatido. Hicimos todo lo que podemos, pero necesitamos de apoyo para el enfriamiento”, contó Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios.

Asimismo, resaltó que “no se perdió al 100 por ciento el lugar porque quedó en pie, pero hubo grandes daños. Los materiales que había en el interior complicaron la tare

Ocho dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajan para apagar el fuego, ya que hay mucho material inflamable: maderas, goma espuma y otros.

Se informó que no hubo heridos, ya que afortunadamente las personas que estaban en el interior lograron ser rescatadas. Trabajamos en todo el perímetro de la vivienda para que no se propague”.

El Once