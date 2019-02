Weretilneck confirmó que irá por la re-reelección de Río Negro

Connect on Linked in

Ante más de dos mil militantes y simpatizantes de su partido, Juntos Somos Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó su candidatura para la re-reelección al frente del Poder Ejecutivo rionegrino, acompañado en la fórmula por la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras.

El gobernador de Río Negro confirmó su postulación al encabezar el acto de presentación de la lista de candidatos a legisladores provinciales. La lista de candidatos a ocupar una banca en la Legislatura está compuesta por muchas caras nuevas para el Parlamento. Solamente unos pocos legisladores actuales irán por un nuevo período.

“Nuestra lista es un claro mensaje de renovación ante la sociedad rionegrina”, explicó el mandatario. En la nómina confluyen actuales legisladores, intendentes, dirigentes de fuerzas intermedias, profesionales de la salud, docentes y concejales.

“Estoy convencido que los rionegrinos querrán cuidar lo que tienen, lo que hemos logrado juntos”, afirmó durante su discurso, en el que estuvo secundado por su nueva compañera de fórmula Arabela Carreras, y el actual vicegobernador Pedro Pesatti, quien encabezará la lista de Legisladores por Representación Poblacional.

El segundo lugar de la lista está ocupado por la radical Soraya Yauhar, seguidos por Facundo López, Norma Torres, Elbi Cides, Carlos Jhonston, Silvia Morales, Alejandro Palmieri, Graciela Vivanco y Lucas Pica, en los primeros lugares.

Las listas del Circuito Andino y del Valle Inferior estarán encabezadas por Juan Pablo Muena y Marcelo Szczygol, respectivamente, fuertemente ligados al deporte amateur y el trabajo comunitario.

El Alto Valle Oeste estará representado en primer lugar por Sebastián Caldiero (secretario de Energía); el Alto Valle Centro por Gerardo Blanes (el rector del Instituto Universitario Patagónico de las Artes); el Alto Valle Este, por Marcela Ávila, una profesional de las ciencias económicas.

En tanto, Valle Medio será representado por la ministra de Educación, Mónica Silva; la Zona Atlántica por el actual legislador Adrián Casadei, y Línea Sur por la directora del hospital de Ingeniero Jacobacci, Elena Herrero.

La candidatura de Weretilneck deberá sortear algunos escollos judiciales debido a que ya apareció la primera impugnación, que fue presentada el lunes por un ex integrante de su Gabinete y miembro de la conducción de “Juntos” Matías Rulli, quien advirtió sobre la “gravedad institucional” que implicaría un tercer mandato.

La oposición sostiene que la Constitución provincial impide la posibilidad de un tercer mandato como gobernador, mientras que Weretilneck defiende la presunta legalidad de su candidatura al recordar que en su primer período a la cabeza del Poder Ejecutivo no había sido elegido por los rionegrinos sino que le tocó asumir siendo vice tras el homicidio en enero del 2012 del entonces mandatario Carlos Soria, quien fue asesinado a pocos días de asumir.

Sobre las objeciones legales y jurídicas a su candidatura, Weretilneck argumentó que el artículo 175 de la Constitución provincial no se puede aplicar a un caso como el suyo. “Este Río Negro no quiere ser cambiado ni puesto en riesgo”, sostuvo.

En una entrevista al diario Río Negro, señaló: “Estamos convencidos que el artículo no nos involucra. No nos prohíbe, porque no se da ninguna de las dos condiciones que plantea el artículo: dos veces electo gobernador o dos veces electo vicegobernador, que no es mi caso, y la otra prohibición es que las dos personas se cambien habitualmente entre un cargo y otro cargo”.