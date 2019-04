Whatsapp lanza una nueva funciÃ³n para evitar capturas de pantalla

Connect on Linked in

La seguridad parece ser uno de los aspectos que WhatsApp está buscando mejorar en el último tiempo, y así queda demostrado con sus actualizaciones.

Durante el mes de febrero, la aplicación de mensajería instantánea presentó Touch ID, la herramienta que solicita la huella dactilar para acceder a las conversaciones de quienes poseen equipos 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus, de Apple.

Así mismo, quienes cuenten con los últimos celulares de iOS (iPhones X, XS, XS Max y XR), tendrán acceso al Face ID que reconoce el rostro de los usuarios.

La novedad que permite proteger de manera segura tus chats de WhatsApp

Ahora la novedad parece haber llegado para quienes utilizan el sistema operativo Android, ya que el sitio especializado WaBetaInfo adelantó que con la nueva versión 2.19.106 pasarán a tener la misma función.

Sin embargo esta estará acompañada de un detalle: el uso de la huella dactilar en ese sistema no permitirá realizar capturas de pantalla sobre conversaciones.

La mencionada actualización no se encuentra disponible todavía y, según marcó el sitio, no está claro qué pasará con los equipos de Apple.