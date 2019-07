WhatsApp: Preparan un nuevo sistema que no necesitarÃ¡ el smartphone para funcionar

Print This Post

Una de las características más molestas de WhatsApp es que no podemos usar el sistema si no está ligado al teléfono. Esto quiere decir que si nuestro smartphone deja de funcionar, no podemos seguir utilizando la plataforma. Eso podría estar por cambiar.

Desde WABetaInfo, una web especializada en la aplicación de comunicación, revelaron que los desarrolladores de WhatsApp están trabajando en una nueva versión multiplataforma que funcionará sin la necesidad de que la app esté vinculado al teléfon.

Se trata de una característica que ya funciona en algunas apps que son competidores de WhatsApp, como Telegram.

Hasta ahora la posibilidad que habían dado desde Facebook para poder usar la aplicación desde la computadora era a través de WhatsApp Web, pero siempre había que tener el teléfono conectado a internet. Si eso no pasaba, WhatsApp Web dejaba de funcionar. Eso podría dejar de pasar si los rumores son ciertos.