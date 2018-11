Connect on Linked in

El 27 de noviembre de 1757, hace 261 años, nació William Blake, genial escritor, grabador y pintor británico. Fue una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa.

Para algunos fue un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario.

Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher, la que fue su esposa ideal, los Esbozos poéticos en 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas; estudió a los artistas griegos, a Rafael Sanzio, a Alberto Durero y sobre todo a Miguel Ángel

La segunda etapa de su vida es la de la maduración de su arte poético y pictórico.

En 1789 aparecieron los Cantos de inocencia, ilustrados por él mismo, seguido cinco años después por los Cantos de experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables, como “La rosa enferma” o “El tigre”, de “aterradora simetría.”

En su última época reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida por veinte años de silencio casi ininterrumpido y un pleno afianzamiento como artista. En los últimos años de su existencia se vio rodeado por un círculo de amigos y discípulos.

En las obras literarias de sus últimos años destacan Las bodas del cielo y el infierno y otras en que rechaza toda forma convencional de religión y muy tempranamente alude a la caducidad de la moral burguesa

Según los que lo trataron, Blake era impresionable y sincero, poseía el entusiasmo y el sentido de la inocencia propios de un muchacho o de un primitivo. Juzgaba realidades materiales las creaciones de su viva imaginación: así, el acontecimiento más notable de su vida hubo de ser la visión de gran número de ángeles sobre un árbol; Blake contaba entonces diez años escasos, y, en adelante, tuvo coloquios con profetas y santos encarnados.

Al negar el mundo sensible, no veía las cosas como aparecen, sino únicamente los tipos y las ideas eternas y más reales que aquellas mismas: no los corderos, sino el Cordero, ni los tigres, sino el Tigre. Tales arquetipos se presentaban a sus ojos con un relieve particular, que dio lugar a la manera exaltada de sus grabados.

Creaba sus figuras sin preocuparse de la estructura anatómica o de las proporciones, pues consideraba que corregir lo que fielmente había plasmado de su visión interior resultaba demasiado banal, ligero y superficial para un proceso que, como él mismo dijo, se adentraba en “proporciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre”.

La obra de Blake evidencia una sabiduría inusual que se caracteriza por reflejar la oscuridad de lo inaccesible. Descubrió las fisuras y lagunas que la Ilustración dejaba de lado ante cuestiones de gran trascendencia, y se expresó con una densidad profética y una energía premonitoria que lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo de la poética romántica.