Zaffaroni plantea una reforma constitucional que incluya una Ley de Medios

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ex magistrado de la Suprema Corte, consideró que se tiene que pensar en una modificación “a futuro” para “reforzar nuestro estado de derecho”.

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió a la situación de la Justicia y se manifestó a favor sobre una eventual reforma constitucional a futuro. En esa línea, Zaffaroni consideró además que hay que volver a pensar en una ley de medios para evitar un “discurso único”. “Hay que insistir con otra ley de medios o crear otra. Hay que repensar el Estado, reformar la Constitución e incluir en la Constitución esa ley de medios”, consideró Zaffaroni en diálogo con El Destape Radio. Desde su visión, “no cabe duda de que hay que legislar con los medios” y consideró que “hay un monopolio de medios que genera una realidad única”. “Eso es incompatible en una democracia plural, creo que lo que queremos es una democracia plural, y eso requiere un pluralismo de medios”, opinó. Respecto de la situación actual de la Justicia, el ex funcionario judicial consideró que, si bien hoy no es la prioridad, se tiene que pensar en una reforma constitucional a futuro. “Hoy como parche tenemos que seguir con esta Constitución, más adelante hay que pensar en reformas”, dijo.

Volver a la Ley

“Estamos fuera del cauce constitucional. Hay que volver a la Constitución. El día de mañana, después de que la gente coma, que tenga remedios, tenemos que pensar un poco cómo reforzamos nuestro estado de derecho”, opinó, aunque advirtió que “hoy, en este momento, no podemos tocar la Constitución”. Por otro lado, Zaffaroni también habló de la actual conformación de la Corte y evaluó que “no le satisface este modelo de Corte Suprema”. “Cinco son pocos, son una mayoría de tres, y eso facilita la concentración de poder y es peligroso”, advirtió. Para el Juez es necesario “recuperar la confianza en la Justicia, porque cuando no hay derecho, sobreviene la violencia”. Como crítica al gobierno de Mauricio Macri en materia judicial, consideró que “desde la vuelta a la democracia es el modelo que más se apartó del estado de derecho”. “En lo judicial es la primera vez que tenemos presos políticos, casos de persecución, con jueces amenazados, apretados por policías. Eso no lo habíamos visto nunca”, argumentó.

Sobre el accionar de los jueces, dejó entrever que “en algunos casos pudo haber prevaricato”, algo que cree que tiene que ser materia de investigación. “El prevaricato es el delito de los jueces que distorsionan directamente la ley, y también puede haber casos de abuso de autoridad. No estoy condenando a nadie”, advirtió Zaffaroni. En cuanto a las expectativas sobre el futuro después del 10 de diciembre, afirmó que, en caso de asumir Alberto Fernández, “recibe un paquete muy complicado”. “Hay que advertir al pueblo que esto no se resuelve en un día. El desastre que se ha hecho es demasiado grande. Creo que peor que esto no hay nada”, dijo.

Fuente: Perfil.