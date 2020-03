Print This Post

Desde 2006, el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. En Paraná, la Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras discapacidades es una organización sin fines de lucro y con personería jurídica fundada en 1995 por un grupo de padres que brega diariamente por la integración social y los derechos de sus hijos con discapacidad, registró AIM.

Desde el año 2006 ha quedado institucionalizado el 21 de marzo como el Día Internacional del síndrome de Down.

Si bien la medicina ha logrado que las condiciones de vida sean cada vez mejores, todavía queda un largo camino por recorrer para que las personas con síndrome de Down sean aceptadas plenamente y consideradas como ciudadanos plenos ya que muchas veces sus derechos resultan vulnerados.

A pesar del nivel de información, se siguen generando casos de desigualdad y exclusión. De hecho, organizaciones que trabajan con personas con este síndrome, reciben diariamente denuncias por dificultades en el acceso a la educación u otros ámbitos.

Por ello, dichas instituciones bregan para que el Estado garantice la igualdad de las condiciones educativas para todos los estudiantes en las escuelas públicas y privadas, basándose en la diversidad y no en la homogeneidad.

Asimismo, destacan que con el apoyo de la familia y la inclusión social, las personas con síndrome de Down pueden crecer sanamente, ir a la escuela, a la universidad, acceder a un puesto de trabajo, practicar deportes, realizar actividades artísticas, pueden tener amigos y parejas.

La discapacidad como insulto. Esta desvalorización constituye un acto discriminatorio que sólo tiende a perpetuar y naturalizar la desigualdad.

Un poco de historia

La Down Syndrome International fijó oficialmente el 21 de marzo como una fecha representativa para celebrar el día mundial del síndrome de down.

La fecha no es casual, ya que el 21-3 nos recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado comúnmente Síndrome de Down (técnicamente no todas las personas con este síndrome tienen tres copias de dicho cromosoma, pero sí la mayoría).

En Paraná

La Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras discapacidades (Aspasid) es una organización sin fines de lucro y con personería jurídica fundada en 1995 por un grupo de padres que bregaba por la integración social y los derechos de sus hijos con discapacidad, y decidió dar un lugar institucional a estas aspiraciones.

Aspasid sustenta una filosofía singular respecto de las personas con discapacidad porque, a diferencia de otras entidades que trabajan sobre el déficit, apuesta a las potencialidades particulares de cada uno y se propone desenvolverlas de modo tal que mejoren cualitativamente sus vidas, logrando unas inserciones sociales y laborales autónomas. Estas personas tienen legítimo derecho a una vida éticamente plena, esto es, que satisfaga sus requerimientos físicos tanto como su desarrollo espiritual.

Para concientizar a la comunidad, Aspasid ha emprendido campañas gráficas contra la discriminación, ha intervenido en paneles y debates sobre la problemática de la discapacidad y ha firmado convenios de colaboración recíproca con la Uner, UCA y la Uader; integra los Consejos Asesores sobre Discapacidad en el orden municipal, provincial y nacional. Ha organizado actividades conjuntas con el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos, la Fraternidad y el Rotary Club.

En 2003 Aspasid abrió las puertas el Centro de Atención a la Diversidad 30, reconocido por la dirección de Enseñanza de Gestión Privada del CGE; años más tarde denominado Centro Privado Educación Integral 30 (CPEI 30).

La propuesta de esta entidad por sus fundamentos filosóficos, por la originalidad y amplitud del abordaje formativo y por la calidad de las acciones pensadas para una franja etaria de personas jóvenes que, en general, han permanecido aisladas y marginadas al ámbito familiar, es absolutamente reconocida no sólo en la región sino en el país.

A fines de 2011 la institución trasladó su sede a La Rioja 134, casa construida con fondos de la ley de Cheques, con proyecto autorizado y supervisado por la Conadis. Hoy en día, es esas instalaciones se forman personas para que salgan de allí con una formación educativa con salida laboral. Para el 2014 el objetivo es integrar a las instalaciones un Centro de Día destinado a una población más compleja. Próximamente también, se planea incorporar un vehículo y habilitar un predio al aire libre en Colonia Avellaneda ­-El Talar.