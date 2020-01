70 años sin Orwell

Connect on Linked in

El 21 de enero de 1950 muró George Orwell, escritor británico nacido en la India. Fue uno de los grandes narradores del siglo XX, crítico de los totalitarismos y emblema de la literatura distópica.

Escritor, ensayista y periodista inglés, George Orwell es uno de los más conocidos autores del siglo XX, autor de grandes alegatos contra el totalitarismo en cualquiera de sus versiones. Orwell pasó a la historia de la literatura universal gracias a obras como 1984 o Rebelión en la Granja, novelas que hoy en día todavía mantienen su fuerza original.

Nacido en la India durante el periodo colonial británico, Orwell creció en Inglaterra, donde se formó en St.Cyprian antes de terminar sus estudios en Eton, poco antes de volver a Birmania donde comenzó a trabajar de policía. Años después, harto de la situación imperial, vuelve a Inglaterra y escribe sus primeros textos sin apenas sustento económico.

Establecido en París a partir de 1928, Orwell escribe su primera obra de renombre, Sin blanca en París y en Londres, hasta que su aventura sin apenas dinero acaba al volver a casa de su familia. Es a partir de este momento, en el que pasa a trabajar como profesor, que elige firmar con el nombre de George Orwell en lugar de con el suyo propio, Eric Blair.

La obra de Orwell a partir de 1936 se vuelve más social y con puntos en común con la izquierda europea moderada. Sin duda su paso por la Guerra Civil Española, alistado en contra de las fuerzas rebeldes en las filas del sindicato troskista del POUM, marcó su visión del estalinismo como fuerza totalitaria. Tanto en la Guerra Civil como en la Segunda Guerra Mundial, Orwell escribió artículos y ensayos para diarios y radio, como Tribune o la BBC.

De entre su obra habría que destacar, como ya hemos dicho anteriormente, títulos como 1984 o Rebelión en la granja, pero sin olvidar Homenaje a Cataluña, Mi Guerra Civil Española, Diario de Guerra o Subir a por aire.

George Orwell murió en Londres el 21 de enero de 1950.

Cerdos revolucionarios

Orwell era un hombre de izquierda crítico. Para él, el estalinismo era un totalitarismo que se desvió de los valores revolucionarios de lo que fue la Revolución Rusa. Tenía muchas ideas al respecto de lo que fue y de lo que era la Unión Soviética y no encontró mejor forma que hacerlo desde la ficción. Así, en 1945, se publicó Rebelión en la granja, una novela satírica y una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Stalin corrompió el socialismo.

En la novela un grupo de animales expulsa a los humanos de la granja creando un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal. Ese universo, si se quiere infantil, se volvió una herramienta educativa en algunos países. Lamentablemente, y pese a lo que quería Orwell que era denunciar los totalitarismos nazi y soviético,​ el libro fue utilizado en Estados Unidos como propaganda anticomunista.

Vigencia y actualidad

Hay escritores que usan las palabras para describir su presente, pero en realidad están dando cuenta de algo universal. Es el caso de George Orwell, porque sus textos no pierden vigencia, sino todo lo contrario: cada año, críticos literarios, investigadores y lectores en general encuentran nuevos sentidos a partir de sus libros. Por ejemplo, en 2017, una obra de teatro en Broadway basada en 1984 provocaba desmayos entre sus espectadores. “El pensamiento corrompe el lenguaje y el lenguaje también puede corromper el pensamiento”, decía Orwell.

Otro ejemplo es lo que acaba de develar la Biblioteca Pública de Nueva York, que este año cumple 125 de existencia. La novela que más prestó a lo largo de su historia, después de los libros infantiles Un día de nieve de Ezra Jack Keats y El gato garabato de Dr. Seuss, es 1984. La obra del escritor británico lleva 441.770 préstamos y todo indica que seguirá en ascenso. En cualquier librería puede encontrarse este libro y tantos otros de su autoría como Rebelión en la granja. Sin dudas, Orwell sigue siendo es actual y probablemente siempre lo sea.

La esposa de George Orwell le permitió acostarse con una amiga

Según publica Reuters, Orwell escribió a una amiga para decirle que podían tener relaciones sexuales dos veces al año con la aprobación de su esposa, según revela un conjunto de cartas compradas por el hijo de Orwell casi 70 años después de su muerte.

Orwell conoció a Brenda Salkeld en 1933, unos años antes de su primer éxito editorial, «Down and Out in Paris and London» (publicado en español como «Sin blanca en París y Londres»), influyendo en sus escritos posteriores, según atestiguan las cartas, cuyo contenido fue difundido el lunes por el periódico británico The Times.

Orwell le comunicó a Salkeld que su primera esposa, Eileen O’Shaughnessy, entendía sus deseos y «deseaba que yo pudiera acostarme contigo unas dos veces al año, solo para mantenerme feliz».

En una carta anterior, escribió: «No sé si alguna vez has llegado a comprender lo mucho que significas para mí. Además dijiste que finalmente pensabas tomar un amante, así que si es así no veo por qué no debería ser yo».

Orwell siguió escribiendo a Salkeld hasta 1949, justo antes de su segunda boda y tan solo unas semanas antes de la muerte del escritor. Las cartas muestran que usaba a Salkeld para sondear sus ideas.

El hijo de Orwell, Richard Blair, dijo que ha comprado las cartas para donarlas al Archivo George Orwell del University College de Londres.

Otro conjunto de cartas compradas por Blair también muestra la continua admiración de Orwell por una antigua amante, Eleanor Jacques.

Blair le dijo al Times que las cartas mostraban que Jacques y Salkeld «tuvieron mucha más influencia sobre él de lo que se suponía en un principio».

«Eran cartas muy personales», dijo. «Creo que hubo algún contacto físico ocasional en ambos casos. Le gustaban las mujeres muy fuertes. Mujeres que tenían una opinión. Eso es lo que le atraía. El hecho de que obtuviera algo [de ellas] más allá de eso era un añadido».