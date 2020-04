Trabajadores estatales solicitan adelantos como anticipo de paritarias

Print This Post

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al gobierno entrerriano que recomponga el salario de los empleados públicos a cuenta de paritarias. “No podemos esperar que la pandemia culmine para abrir la discusión salarial; necesitamos que se mejoren los sueldos, porque hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo”, aseguró a AIM el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.

La pandemia no sólo azotó la salud pública del pueblo sino que profundizó los problemas salariales de los trabajadores. A la crisis económica que se venía sufriendo, se sumó una social y sanitaria, por lo que desde ATE “se decidió solicitar al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, recomposición salarial a cuenta de las paritarias que no se pudieron abrir, para que cuando culmine esta situación podamos ir transitando de la mejor manera posible”, indicó a esta Agencia Muntes, quien aseguró: “No podemos esperar que la pandemia culmine para abrir la discusión salarial; necesitamos un anticipo como Nación de 4.000 pesos (porque hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo) hasta que se abra paritaria porque este año no hubo aumentos y los trabajadores Estatales están por debajo de la línea de pobreza”.

Además, indicó que a la ministra de Salud, Sonia Velásquez, “se pidió que considere la situación de los trabajadores de salud, quienes llevan adelante la lucha contra el coronavirus”. En ese sentido, precisó que “se le tiene que poner mucha atención a las condiciones de trabajo”, ya que los empleados de esa área “atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad a lo largo y ancho de toda la provincia y a eso hay que sumarle que hay efectores que se encuentran en situaciones muy precarias”. Precisamente, desde ATE se reclamó que “se garanticen las condiciones de seguridad para evitar contagios (insumos y medicamentos); que se autoricen las suplencias de trabajadores que están alcanzadas por el Covid-19, para que puedan ser sustituidos quienes no están trabajando, porque al no cubrir los cargos hay sobrecarga sobre los trabajadores que cumplen funciones; y que se aumente el adicional por riesgo a los trabajadores de salud, porque con lo que se dispuso no alcanza”.

También, informó que se solicitó a las autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) “que no realicen descuentos los trabajadores que son afectados por la pandemia y están en su casa”.

Asimismo, se sugirió al Ejecutivo que a los trabajadores del Estado “no se les afecte sus ingresos (horas extras y adicionales) por esta situación excepcional, porque son sumas que están incorporadas al salario y no queremos seguir perdiendo”.

El reclamo también fue trasladado a todos los municipios de Entre Ríos que no otorgaron recomposición salarial en lo que va del 2020, confirmó el secretario general de ATE.