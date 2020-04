Oficial: La inflación de marzo se aceleró

Print This Post

Tras bajar a su nivel más bajo en más de dos años, la inflación se aceleró en marzo al 3,3 por ciento impulsada por los rubros Educación y Alimentos, de acuerdo a los datos difundidos este miércoles por el Indec.

El inicio de clases produjo un salto del 17,5 por ciento en los precios educativos mientras que aumentos en telefonía fija, móvil e internet provocaron un aumento del 8,3 por ciento en Comunicaciones.

Las entidades que participan del REM del Bcra ajustaron sus expectativas y prevén una caída del PBI del 4,3 por ciento en 2020.

También se registraron incrementos superiores al promedio general en Vestimenta y Alimentos y Bebidas. En este último, el apartado con mayor incidencia en el IPC, la variación fue del 3,9 por ciento y estuvo explicada por un ascenso del 12,9 pro ciento en el precio de las verduras, que fue acompañado por subas en carnes y frutas.

Por el contrario, el aumento más bajo se dio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que apenas trepó un 1,4 por ciento producto de una disminución en el valor de las tarifas de gas, electricidad y combustibles.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires y el Norte del país sufrieron una inflación superior a la media. De manera inversa, la zona Pampeana, Cuyo y la Patagonia percibieron incrementos por debajo del 3,3 por ciento.

El Indec explicó que introdujo algunas modificaciones en su relevamiento debido a las restricciones para hacer trabajo de campo debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

«Si bien la metodología del IPC contempla el tratamiento de los precios faltantes y no observados, se avanzó intensa y anticipadamente en la captura de datos y análisis de relevamiento por vías no presenciales tales como la consulta telefónica, el correo electrónico y la modalidad online con los informantes que habitualmente utilizan estos medios para comunicarnos sus precios y cuyos valores no dependen del día de relevamiento», aclaró el instituto de estadísticas oficiales.

«Dado que esta situación afecta por igual a todas las oficinas nacionales de estadística del mundo (ONE), el Indec está en comunicación permanente con organismos internacionales en la materia y en diálogo estrecho con varias ONE con el objetivo de identificar las mejores prácticas y adoptar recomendaciones consensuadas durante el período de emergencia», agregó.

La cifra de marzo se ubicó algo por encima de la mayoría de las estimaciones privadas que se difundieron en los últimos días.

El Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Umet había previsto un 2,6 por ciento, mismo número que el observado para la mediana resultante de los cálculos realizados por las entidades financieras y consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central todos los meses.

Con mayor precisión, el IPC de la consultora Orlando Ferreres había reflejado que se esperaba un aumento de precios del 3,6 por ciento.

Con los resultados oficiales, se cortó el sendero de desaceleración que parecía haberse iniciado a partir de los datos de enero y febrero.

La inflación interanual fue del 48,4 por ciento respecto a marzo de 2019, a la vez que el acumulado de 2020 da un 7,8 por ciento para el primer trimestre.

«Habrá que ver como impacta en abril la reversión parcial de parte de esos aumentos de educación y la perceptible, al menos en el arranque, aceleración en alimentos. También, buena parte de los otros rubros que no están operando: Otros servicios, vestimenta, esparcimiento», analizó Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma.

Según el último REM, el sector privado espera una inflación del 40 por ciento para todo este año.

Fuente: Ámbito