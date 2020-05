Los trabajadores tienen historia

Print This Post

En el 51 aniversario de las jornadas históricas de lo que se llamó El cordobazo (el 29 de mayo de 1969) el colectivo de Trabajadores por la ventana difundió un documento al que accedió AIM por el que contrastaron la poderosa experiencia de la clase obrera con la actualidad.

«Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.» Rodolfo Walsh.

Si bien era otro contexto local e internacional perdura en el tiempo la explotación de las clases dominantes-propietarias sobre los sectores de trabajadores. En esa oportunidad la clase obrera quebró el poder a los factores dominantes de turno, que dejó herida de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Adalbert Krieguer Vasena, quien dejó su cargo y declaró que la clase obrera ‘mejor paga’ del país les hizo el paro…

La policía cordobesa no pudo con los manifestantes, la Federal tampoco. Se necesitó de la participación del Ejército Argentino y tanto la clase obrera, el estudiantado cordobés y los 150 barrios que participan de aquella gesta vislumbrarán, porque conocen su realidad, que los barrios son inexpugnables.

Allí emerge una de las figuras más destacadas del movimiento obrero de esta parte del mundo por su coherencia, conducta, entrega y compromiso: Agustín Tosco.

La organización de aquella gran huelga, las alianzas temporarias, la preparación, la organización del paro y la batalla campal que se desarrolló cuando fue asesinado Máximo Mena, obrero metalúrgico desencadena la furia de los trabajadores contra la dictadura y sus multinacionales.

Es imprescindible tener presentes las enseñanzas del cordobazo por la organización, y disciplina de los trabajadores plenamente conscientes de su rol y las perspectivas de la clase en ese momento histórico. Sobrepasaron todas las burocracias colaboracionistas del régimen, unificaron por abajo, y planteaban planes de lucha.