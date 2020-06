A 92 años del nacimiento del Che en Rosario

Connect on Linked in

Por Acercándonos Ediciones, especial AIM. El 14 de junio de 1928 nació en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de La Serna, hijo primogénito de Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch, su familia poseía recursos económicos, pero con ideas socialistas. Fueron sus hermanos Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín. La mayor parte de su niñez, su adolescencia y primera juventud transcurren en Alta Gracia, a donde se mudó la familia en 1932 en busca de un clima propicio para contrarrestar el asma de Ernesto (a los dos años de edad sufre su primer ataque), y Córdoba donde concluye sus estudios secundarios.

Su madre le enseñó las primeras letras ya que él no podía ir a la escuela por el asma. En 1937, con 9 años de edad asiste a tercer grado, demuestra gran interés en la guerra civil española al punto de marcar en el mapa la evolución militar de la misma. Leyó con pasión toda su vida. La biblioteca de su casa reunía varios miles de volúmenes, libros de autores clásicos de la literatura universal, de historia, de filosofía, psicología, arte, aventuras, algunos en francés. Había obras de Marx, Engels y Lenin, con los que más tarde se familiarizó en su juventud temprana. Poseedor de una vasta cultura, a los diecisiete años comienza a redactar un diccionario de filosofía, materia de interés a lo largo de su vida.

En 1941, la familia Guevara se traslada a la ciudad de Córdoba para que Ernesto pudiera comenzar sus estudios de bachillerato, enseñanza media. En 1942 conoce a Alberto Granado en un partido de fútbol.

Juventud

En 1947, la familia se traslada a Buenos Aires, poco tiempo después lo hace Ernesto. En esta ciudad el Che conoce a la joven Berta Gilda Infante, también conocida como Tita, ella es miembro de la Juventud Comunista argentina. Ambos llegan a ser muy buenos amigos, leen, estudian los textos marxistas juntos y discuten la realidad política que vive el mundo en ese momento.

En 1948 Ernesto, de 20 años de edad, es reprobado en los exámenes de la Facultad de medicina de Buenos Aires. En marzo aprueba los exámenes correspondientes a primer año, en junio los de segundo año y en diciembre los de tercer año. En sus estudios universitarios demuestra especial interés en la investigación del asma, alergias, lepra y la teoría sobre nutrición. Hacía prácticas en el Instituto de Investigaciones Alérgicas y ya iba pensando en consagrar su vida a curarlas.

El 1 de enero de 1950, decide realizar un viaje por el Norte de su país en una bicicleta, a la que acopla un motor. Recorre más de cuatro mil kilómetros a través de doce provincias, su proeza deportiva no pasa inadvertida para propios y extraños, y una empresa propagandista lo retrata y divulga un afiche donde se ve a un joven atlético que empuña firmemente los manubrios. Junto a sus amigos crea la revista deportiva Tackle. En este primer viaje llega a San Francisco del Chahar, cerca de Córdoba, donde su amigo Alberto Granado maneja el dispensario del centro de leprosos. Allí tiene largas conversaciones con los pacientes sobre la enfermedad.

Trabaja como enfermero en barcos mercantes, en oficinas de la municipalidad de Buenos Aires y en la clínica del doctor Pisani, considerado por esa época, el mejor alergista de Argentina. Esta experiencia le serviría en el futuro para realizar y publicar trabajos de investigación.

Viajes por América

El 29 de diciembre de 1950, en compañía de su amigo Alberto Granado y de la Poderosa II (moto marca Norton de 500 centímetros cúbicos), moto en la que imaginaban transitar por toda América, emprenden un histórico viaje que los llevaría a recorrer Chile, Perú, Colombia y Venezuela. La visita a las minas de cobre de Chuquicamata (Chile) resulta particularmente reveladora, porque en ningún lugar como aquel habían chocado con semejante grado de explotación de los obreros, de discriminación del nativo respecto al yanqui.

El dolor de nuestra América va calando hondo en los nervios del estudiante argentino: he ahí la realidad neocolonial descarnada más allá de cualquier libro. A su regreso en julio de 1952, Ernesto apunta en sus anotaciones personales una crónica titulada Entendámonos, en la cual expresa:

(…) Que nuestra vista nunca fue panorámica, siempre fugaz y no siempre equitativamente informada, y los juicios son demasiado terminantes? (…) El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina, el que las ordena y pule, yo, no soy yo; por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra Mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí.

Ya en Buenos Aires, en apenas un año, concluye sus estudios de medicina y el 12 de junio de 1953 recibe el título de médico, un mes después comienza su segunda travesía por el continente, con un plan inicial que modificaría y que lo conduciría a una total transformación. Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y finalmente, Guatemala son los países que recorre esta vez. Cuando Ernesto recorre los países del litoral pacífico de América del Sur, al visitar las minas de cobre, los poblados indígenas y las leproserías, es donde da muestras de su profundo humanismo, se va creciendo y agigantando su modo revolucionario de pensar y su firme antimperialismo.

A esa singular experiencia, se le añade un acontecimiento de repercusiones inimaginadas, el encuentro con cubanos, asaltantes del Moncada y exiliados en Guatemala. Entro ellos, sobresale Ñico López, joven revolucionario, con el que se produce una total afinidad y el conocimiento primario de los objetivos que persigue Fidel Castro, líder del movimiento para alcanzar la plena independencia de Cuba.

Golpe de Estado en Guatemala

A mediados del mes de junio de 1954 el Che ve como aviones norteamericanos vuelan sobre Guatemala y bombardean instalaciones militares y los pobres cuarteles populares, y escribió entonces:

Este incidente ha unido a todos los guatemaltecos con su gobierno y con todos los que como yo se sentían atraídos hacia Guatemala. Los Estados Unidos eligieron a Castillo Armas como líder del golpe.

El 18 de junio de 1954 ve el golpe de estado contra el gobierno de Arbenz, planeado y ejecutado por los Estados Unidos. Participa en el transporte de armas e intenta unir a algunos jóvenes a la lucha, además ayuda a poner a salvo a algunos lideres políticos. El 20 de junio escribe a su madre:

Estos ataques, junto con las mentiras de la prensa internacional, han despertado a los indiferentes. Un clima combativo predomina aquí. Me he ofrecido como voluntario para los servicios de ayuda médica y me he registrado en la brigada juvenil para recibir instrucción militar e ir a la lucha en caso de que sea necesario.

El 26 de junio la radio nacional guatemalteca comunica la renuncia del presidente Arbenz y el exilio de casi todos los líderes políticos y sus familias. Esto causó una gran conmoción en las filas revolucionarias. Che lo vio de esta manera:

En Guatemala era necesario luchar, pero, casi nadie luchó. La resistencia debió ser implementada pero casi nadie quiso hacerlo.

Para ese entonces la represión comienza, las embajadas latinoamericanas comienzan a llenarse de refugiados políticos. El Che es señalado como un peligroso comunista argentino y por ello se le prohíbe permanecer en Guatemala.

Grupo de Fidel en México

Ernesto Guevara se traslada a México, donde trabajará de médico en la Sala de Alergia del Hospital Central y ve nuevamente con Ñico López, quien lo conduciría a Raúl Castro, a través del cual conoce a Fidel Castro y se vincula a sus preparativos revolucionarios. De su encuentro con Fidel el Che comenta:

En tierra azteca me volví a encontrar con algunos elementos del Movimiento 26 de Julio que yo había conocido en Guatemala y trabé amistad con Raúl Castro, el hermano menor de Fidel. El me presentó al jefe del Movimiento cuando ya estaban planeando la invasión a Cuba.

Charlé con Fidel toda una noche. Y al amanecer ya era el médico de su futura expedición. En realidad, después de la experiencia vivida a través de mis caminatas por toda Latinoamérica, no hacía falta mucho para incitarme a entrar en cualquier revolución contra un tirano, pero Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Las cosas más imposibles eran las que encaraba y resolvía.

Tenía una fe excepcional en que una vez que saliese hacia Cuba, iba a llegar. Que una vez llegado iba a pelear. Y que, peleando, iba a ganar. Compartí su optimismo. Había que hacer, que luchar, que concretar. Que dejar de llorar, y pelear. Y para demostrarle al pueblo de su patria que podía tener fe en él, porque lo que decía lo hacía, lanzó su famoso: en el 56 seremos libres o seremos mártires y anunció que antes de terminar ese año iba a desembarcar en un lugar de Cuba al frente de su ejército expedicionario.

Al integrarse al grupo de futuros expedicionarios, Ernesto Guevara, comenzó a entrenarse militarmente bajo las órdenes del comandante Ernesto Bayo, veterano de la Guerra Civil Española, a quien Fidel había encomendado la preparación del grupo. Che Guevara, que actuaba como jefe de personal de los combatientes fue detenido el 24 de junio por la policía mexicana que tomó el rancho donde se realizaban los entrenamientos. El 3 de julio la agencia noticiosa UPI comunicó:

El doctor argentino Guevara será deportado a su tierra natal, porque se presume su participación en al fallida conspiración contra el gobierno cubano de Fulgencio Batista.

El expresidente mexicano Lázaro Cárdenas intervino para defender a los revolucionarios cubanos y a fines de julio, los últimos, entre ellos Guevara fueron liberados.

Durante su estancia en México, Guevara contrajo matrimonio con la peruana Hilda Gadea, unión de la cual nació su primera hija, Hilda Beatriz Guevara Gadea.

Lucha armada en Cuba

El 2 de diciembre de 1956 llega a Cuba el Yate Granma con 82 guerrilleros a bordo tras salir el 25 de noviembre del puerto de Tuxpán, entre ellos Ernesto Guevara. Al día siguiente la prensa cubana y latinoamericana dijo sobre la expedición:

Fidel Castro, Ernesto Guevara, Raúl Castro y todos los otros miembros de la expedición han fallecido (…)

El 5 de diciembre de 1956 tras un penoso desembarco los expedicionarios del Granma fueron sorprendidos en Alegría de Pío por las fuerzas del ejército. Che Guevara fue herido en el cuello, siendo asistido brevemente por Faustino Pérez quien le comunicó que la herida no era mortal. Continuó en su puesto de combate hasta que el capitán Juan Almeida se lo llevó en su grupo. Al escapar decidió cargar con una caja de balas en vez de las medicinas, ante la imposibilidad de cargar con ambas.

Che se alejó de Alegría de Pío acompañado por el capitán Juan Almeida, el teniente Ramiro Valdés y los expedicionarios Rafael Chao Santana y Reinaldo Benítez Nápoles. Los cuatro iniciaron una penosa marcha bordeando la costa con rumbo al este, tratando de alcanzar la Sierra Maestra. En el trayecto se les incorporaron Camilo Cienfuegos, Francisco González y Pablo Hurtado que también habían quedado dispersos. El 21 de diciembre el grupo llegó a una plantación de café donde Fidel los esperaba desde hacía dos días.

Ayudado por los campesinos de la zona, Ernesto Guevara logró reunirse con Fidel Castro y otros sobrevivientes de Alegría de Pío en Cinco Palmas, Purial de Vicana. Formó parte, aún como oficial médico, del núcleo inicial del Ejército Rebelde y participó en el ataque al puesto militar de La Plata el 17 de enero de 1957. Sobre el significado de esta acción militar escribió años después:

“Fue un llamado de atención a todos, la demostración de que el Ejército Rebelde existía y estaba dispuesto a luchar y, para nosotros, la reafirmación de nuestras posibilidades de triunfo final”

Cinco días después tendría una actuación destacada en el combate de Arroyo del Infierno, una emboscada preparada por la fuerza rebelde a los soldados que los perseguían tras la acción de La Plata. Durante el combate derribaría a un soldado de la vanguardia enemiga y, auxiliado por Luis Crespo, a riesgo de su vida ocuparía el fusil la canana y otros efectos personales del muerto. Ese sería el único botín de guerra que lograría la fuerza rebelde en el combate.

Fidel, que ya apreciaba sus dotes de mando y organizador, le encomienda la misión de recibir el primer gran refuerzo en hombres y armas que procedente del llano, y enviado por Frank País García, recibiría el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra en marzo de 1957. Cumple la orden y recibe a la tropa enviada por la dirección del Movimiento 26 de Julio en el llano, pero el jefe de la misma, capitán Jorge Sotús, se niega a entregarle el mando alegando órdenes directas de Frank País. Che cede ante Sotús, razón por la cual, días después, Fidel lo criticaría fuertemente por no haber impuesto su autoridad.

Con este refuerzo se reorganizó la pequeña tropa rebelde y se reestructuró la Columna 1 José Martí. Che pasaría entonces al Estado Mayor o Comandancia, bajo las órdenes directas de Fidel, mientras seguía actuando como oficial médico.

Las emboscadas y las luchas aumentaban y el ejército comienza a bombardearlos. En abril él organizó, para lograr extender el contacto entre Fidel y los granjeros, puntos de apoyo en el área. Años después el Che escribió:

La guerrilla y los granjeros gradualmente se hicieron uno, sin que nadie pudiera decir cuándo exactamente esta unidad se constituyó.

Solo sé que estos contactos con los granjeros en las montañas hicieron que estas decisiones espontáneas se transformaran rápidamente en una relación seria y devota. Los sufridos y sinceros habitantes de la Sierra Maestra no saben el importante papel que han jugado en la creación de nuestra ideología revolucionaria.

El 18 de mayo el Ejército Rebelde recibió un gran refuerzo de armas, enviado por la dirección del Movimiento 26 de Julio en el llano. El mismo incluía tres fusiles ametralladoras Madzen, uno de las cuales se destinó para el Estado Mayor encomendándosele al Che su manejo. De esa forma se inició como combatiente directo, pues hasta ese momento lo había sido sólo de forma ocasional. El refuerzo fue vital para la realización de acciones de mayor envergadura por parte del Ejército Rebelde. El 28 de mayo la guerrilla atacó el cuartel de El Uvero con el objetivo de apoyar las fuerzas de Calixto Sánchez White que habían desembarcado al norte de Oriente para abrir un nuevo frente guerrillero. En este combate Che Guevara recibió la misión de batir la posta norte del cuartel con su fusil ametralladora. Al rendirse el enemigo y ante la impericia del médico del Ejército, debió asumir la responsabilidad de atender los heridos de ambos bandos que eran casi tres decenas, algunos de gravedad.

En julio, Che comienza a alfabetizar a Joel, Israel y otros guerrilleros. Los demás están organizados también en grupos de estudio sobre la historia de Cuba, las características del ejército de la tiranía y la importancia de la lucha armada. El 21 de julio Fidel nombró al Che Comandante. Che escribió sobre esto:

En una forma realmente informal fui nombrado comandante del segunda Columna de la guerrilla. La dosis de vanidad que esta en todos nosotros me hizo sentir el hombre más orgulloso del mundo ese día.

Ejemplo, multiplicidad e integralidad lo distinguen cuando desde sus enormes responsabilidades edita el periódico El Cubano Libre. Con el seudónimo de francotirador redacta diversos artículos, en permanente labor educativa, y en febrero de 1958 funda Radio Rebelde. Así mismo, crea pequeñas industrias de guerra, con el fin de satisfacer necesidades primarias de la contienda.

En febrero de 1958 el Che es entrevistado por Radio El Mundo de Buenos Aires:

– Estoy aquí simplemente porque creo que la única manera de liberar a América de los dictadores es venciéndolos. Haré todo lo posible para hacerlos caer, cuanto antes mejor.

– ¿No teme que su intervención sea tomada como una interferencia extranjera?

– Como primera medida yo no considero solo a Argentina como mi país natal sino a toda América. Para ello quisiera tomar ejemplos como Martí, y es en su tierra natal (Cuba) que ayudaré a hacer su doctrina una realidad. Además, no se puede llamar interferencia si yo quiero entregarme totalmente – hasta la sangre- a una causa que me parece correcta y que es la causa del pueblo. Un pueblo que quiere ser liberado de una tiranía que en sí misma se basa en la interferencia armada extranjera, con aviones, armas e incluso estrategas. Hasta ahora ni siquiera un solo país a acusado a Norte América de intervenir en los asuntos internos de Cuba, ni un solo diario ha acusado a los Yanquis de ayudar a Batista a matar a su pueblo.

El 24 y 25 de mayo tropas de la dictadura atacaron dos minas en la Sierra Maestra, este es el comienzo de una gran ofensiva. Fuerzas hostiles entraron por la fuerza en varios puntos de la Sierra Maestra y amenazaban con avanzar. Además, cortaron las líneas de comunicación y alimentos. En los días siguientes Che participó en un contra ataque que terminó en la derrota del enemigo, una fuerza que contaba con mas de 10.000 hombres.

Fidel lo nombra Jefe de la Columna Invasora No. 8 “Ciro Redondo”, que tuvo como objetivo esencial cortar los suministros del ejército de la dictadura a las provincias orientales, agrupar las fuerzas revolucionarias del territorio de Las Villas y tomar el mando de la misma.

El 21 de agosto Fidel escribió:

La misión de conducir una brigada desde la Sierra Maestra a la provincia de Las Villas y operar allí de acuerdo a el plan estratégico del ejército rebelde, es asignado al Comandante Ernesto «Che» Guevara. (…) Es además nombrado como líder de todas las unidades del Movimiento 26 de Julio que operan en esa provincia, en las ciudades y en el campo. (…) La octava brigada tiene como objetivo estratégico atacar al enemigo en forma continua en el centro de Cuba e interceptar los movimientos de las tropas hostiles en tierra de oeste a este hasta que estas queden completamente debilitadas.

El 16 de diciembre el puente sobre el río Falcón a lo largo del camino central es volado, de esta manera todas las ciudades al este de Santa Clara quedan separadas de La Habana y son imposibles de alcanzar desde allí. El 26 de diciembre el «Che» escribió:

La guerra está ganada, el enemigo ha caído estrepitosamente sobre sus rodillas, en el este tenemos 10.000 soldados capturados. Los de Camagüey ya no tienen salida. Todo esto es el resultado de solo una cosa: nuestro esfuerzo.

El día siguiente él decide marchar sobre Santa Clara. La prensa internacional informa al mundo que el Che ha muerto. Radio Rebelde por el contrario emite lo siguiente:

Últimas noticias de gran importancia! Gran Victoria de la octava brigada de Las Villas. Las tropas bajo el mando de Ernesto «Che» Guevara tomaron un tren blindado y 300 soldados completamente equipados fueron capturados.

Con la victoria en la Batalla de Santa Clara y la claudicación de las tropas enemigas el 1 de enero de 1959 las tropas rebeldes triunfan en toda Cuba.

Revolución en el Poder

Al Triunfo de la Revolución Cubana, por órdenes de Fidel, parte hacia La Habana para ocupar la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña y llega allí al frente de su columna el 3 de enero. A partir de esa fecha, se le asignan múltiples responsabilidades de Estado y de gobierno, primero como jefe militar de La Cabaña y de Capacitación del Ejército Rebelde, posteriormente, jefe del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, jefe militar de la región de Occidente, Ministro de Industrias, miembro de la dirección del Partido, con responsabilidades en la Junta Central de Planificación (Juceplan).

Se le otorgó la ciudadanía cubana, el título Doctor Honoris Causa en Pedagogía, y el Colegio Médico Nacional le confirió la categoría de Médico Cubano Honorario, y fue nombrado hijo adoptivo de Cabaiguán y Fomento el 8 de febrero. Ernesto Che Guevara toma la nacionalidad cubana el 9 de febrero.

En junio de 1959 contrae matrimonio con la combatiente villareña Aleida March con la que llegaría a formar una familia de cuatro hijos, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto.

En el ámbito militar, como jefe de la Región Occidental, durante la invasión mercenaria por Playa Girón, establece la jefatura en Pinar del Río, al igual que en la Crisis de Octubre, donde ubica el mando en la cueva de Los Portales, en esa misma provincia.

Como ministro de industrias sentó las bases del desarrollo industrial del país, multiplicando la inauguración y ampliación de fábricas. Con una visión integral de la construcción socialista desarrolló e implantó el Sistema Presupuestario de Financiamiento, donde se conjugaba de manera armónica el desarrollo productivo y el desarrollo de la conciencia.

Desde 1959 desempeña diversas funciones dentro de la política exterior de la Revolución Cubana. Viaja al frente de numerosas delegaciones, destacándose el recorrido que realiza en 1959 a los países que conformaban el Pacto de Bandung, antecedente del Movimiento de Países No Alineados. De julio a agosto viaja como cabeza de la delegación oficial a los Emiratos Árabes Unidos, y Egipto donde conoce a Nasser. El viaje sigue a India, Tailandia, Japón, Indonesia y Pakistán. El regreso es vía Europa Oriental y Occidental para terminar en Marruecos. A su regreso Che declara que está sorprendido por la simpatía que la revolución cubana había despertado alrededor del mundo.

El 17 de octubre Che aconseja a los estudiantes universitarios a:

(…) tomar contacto con la gente, no para ayudarlos con su conocimiento o lo que fuera – como una mujer aristocrática que da una moneda a un mendigo- sino para volverse partícipes de las fuerzas revolucionarias que gobierna Cuba hoy. Para poner sus hombros y ayudar a la revolución y al mismo tiempo obtener experiencias que pueden llegar a ser más importantes que aquello que aprendan en las aulas.

El 23 de noviembre introduce el primer día de trabajo voluntario en Cuba.

A fines de 1960 los Estados Unidos establecen un completo embargo comercial contra Cuba. Che enseña entonces una delegación oficial cubana a lo largo de países socialistas: desde la Unión Soviética y Europa del este a China y Corea del Norte. Desde allí vuelve a la Unión Soviética, Alemania del Este y Checoslovaquia. A comienzos de 1961 los EE.UU. cortan todas las relaciones diplomáticas con Cuba.

Su participación en conferencias internacionales (Consejo Interamericano Económico Social, Punta del Este 1961; Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU, Ginebra 1964; XIX Asamblea de la ONU, Nueva York 1964; Seminario de Planificación, Argel 1963 y 1965).

El 17 de mayo de 1964 por los nuevos actos de sabotaje del imperialismo en un puerto en el sur el Che dice:

Debemos mantener el mismo entusiasmo y fe. Construir fábricas con nuestra mano izquierda, apuntar nuestros rifles con la mano derecha y aplastar gusanos con nuestros talones.

En agosto habla sobre la situación en Congo:

Qué está sucediendo en África, donde hace dos años el primer ministro de Congo fue asesinado y está descuartizando, donde los monopolios norteamericanos se han instalado, y la batalla para la posesión de Congo se ha desatado, ¿Por qué? Porque hay cobre y minerales radiactivos en su suelo, porque Congo tiene excepcionales materiales que son de uso estratégico. Allí un líder del pueblo, quien fue tan ingenuo como para creer en la justicia sin darse cuenta del hecho de que la justicia es desplazada por él poder, fue asesinado. Así es como el se convirtió en un mártir de su pueblo.

Más tarde en un discurso al consejo de la ONU en Nueva York el 11 de diciembre de 1964, Che acusó en fuertes términos y destacó el rol de la ONU en el asesinato de Lumumba y la ayuda que brindó para poner a Tshombe como presidente de Congo, el mismo hombre que, con ayuda belga, trató de tomar la provincia de Katanga y separarla del resto del Congo. Toda la gente libre del mundo debe estar preparada para vengarse del crimen de Congo. Después de su intervención en Naciones Unidas inicia un extenso periplo por el continente africano, en el que se entrevista con un grupo de dirigentes revolucionarios de diversos países de esa región. Este es el preludio de su lucha internacionalista en el Congo.

El 12 de marzo de 1965 el semanario uruguayo Marcha publica el artículo del Che titulado El socialismo y el hombre en Cuba.

Guerrilla en el Congo

En Cuba convoca a una preparación con cien camaradas que tienen una larga experiencia en batalla. Ellos serán los futuros participantes de la misión internacionalista al Congo. El 16 de febrero de 1965 arriba a Dar El Salaam junto con varios líderes revolucionarios africanos, los que piden armas, entrenamiento y financiación a Cuba. Allí Che conoce a Laurent Kabila y su plana mayor. Ellos acuerdan que el principal enemigo de África es el imperialismo norteamericano. En respuesta al pedido de Kabila para que entrene a la guerrilla en Cuba, Che dice que no. Él explica que es mejor entrenarlos en el propio terreno.

El 31 de marzo Che escribe una carta de despedida a Fidel Castro. Las campañas de los EE.UU. y el hecho de que no apareció en público por un tiempo hicieron correr el rumor de que Fidel lo había ejecutado por tener diferencias ideológicas. En una transmisión a China los Estados Unidos dicen que Che fue asesinado por tener un punto de vista pro chino y en sus transmisiones a Europa del Este dicen lo contrario, o sea que tenía un punto de vista pro oeste y por eso fue asesinado.

El 24 de marzo Che llega de Tanzania cerca del puerto de Kigoma en la orilla del lago Tanganika. Desembarca con 14 cubanos en las afueras del puerto para eludir a las patrullas de mercenarios belgas. De allí llegan a Kimbamba en Congo. El 9 de mayo logra hacer contacto con el primer grupo de guerrilleros. El les explica que fue allí para darle educación en técnicas de guerrilla por pedido de Gaston Soumaliot y Laurent Kabila a Fidel Castro. Les dice que quiere pelear de su lado en las operaciones que ellos deciden. Que está a sus órdenes. Comienza entonces una escuela de guerrilleros que recibe el nombre de La Base.

El 7 de julio Che Guevara se entrevista con Laurent Kabila y promete acompañarlo en una visita a varios frentes tierra adentro. Sin embargo, Kabila parte hacia Kigoma y las visitas son pospuestas. El 16 de agosto, soldados soldados mueren en una emboscada de la guerrilla, entre ellos dos oficiales belgas no comisionados y tres sudafricanos.

En noviembre la situación parece en los distintos frentes – entre otras cosas por las continuas discusiones entre los líderes revolucionarios- tan confusa que más y más guerrilleros abandonan la lucha. En acuerdo con los congoleños se toma la decisión de que los cubanos se retiraran. La misión tomó siete meses en los cuales las fuerzas cubanas participaron en más de 50 acciones.

Guerrilla Boliviana

En julio de 1966, el Che viaja en el mayor secreto a La Habana donde junto a Fidel prepara una nueva misión a Bolivia. A través de Moscú, Praga y Viena, Che viaja vía Brasil a Bolivia donde llega a su capital el 3 de noviembre con el nombre de Adolfo Mena González y pasaporte uruguayo. El 7 de noviembre se incorpora a la guerrilla comandando el Ejército de Liberación Nacional, librando numerosos combates durante los once meses en que se extiende la contienda, contra un ejército entrenado y armando por asesores norteamericanos.

En 1967 el Che escribe la situación de la guerrilla:

Como había pensado la actitud de Monje (El subsecretario del Partido Comunista de Bolivia) fue evasiva y traicionera. Su partido ya está armando contra nosotros. No sé a dónde lo llevará eso, pero yo no me detendré, y quizá a la larga esto será una ventaja par nosotros, estoy de hecho casi seguro de eso. La gente más honesta y competente se quedará de nuestro lado, aunque tenga que pasar por una severa crisis de conciencia.

Hasta ahora Guayara ha reaccionado bien. Veremos como el y su gente se alinea (…) La fase actual de la guerrilla comienza ahora, y probaremos a nuestras tropas. El tiempo dirá cuáles son las perspectivas de la revolución Boliviana. De todas las cosas que planeamos el reclutamiento de camaradas bolivianos es lo que mas lentamente se está dando.

En marzo el análisis decía así:

Este mes no estuvo exento de incidentes, peor el total se ve así: fase de consolidación y purificación de la guerrilla, lento desarrollo con los pocos elementos que vinieron de Cuba – y no pelean mal- y elementos del grupo de Guayara quienes están bastante débiles en general. Ahora la fase comienza con acciones con un ataque exacto y espectacular. Debemos tomar el camino mucho antes de lo que hubiera querido y con la carga de cuatro posibles chismosos. La situación no es buena pero una nueva etapa de pruebas comienza para la guerrilla y le hará bien si es que la superamos. La guerrilla consiste de 29 bolivianos, 16 cubanos y 3 peruanos.

En los meses que siguieron Che y sus hombres tuvieron más y más problemas de comunicación con La Paz y Cuba por lo que finalmente tuvieron que operar totalmente aislados. Contactar a los campesinos se hizo mucho más difícil de lo que pensaron, sobre eso él escribió en mayo:

Los granjeros aun no se nos unen, aunque parece que lentamente han dejado de temernos y parecen admirarnos. Este es un proceso lento y que requerirá paciencia.

En junio escribió:

Los granjeros aun están reacios a nosotros. Es un círculo vicioso para atraerlos debemos ejecutar más acciones en áreas pobladas, pero para eso necesitamos más hombres. (…) El ejército está ahora aquí haciendo un trabajo peligroso con los granjeros que no debemos dejar sin intervención. Si no hacemos algo todos los granjeros se convertirán entonces en espías del gobierno, por sus miedos o por las mentiras que ellos les dirán sobre nuestras intenciones.

Mientras tanto los Estados Unidos proveen de más armas y asesores al ejército boliviano. La tierra es arrasada con más golpes del ejército y la fama del Che y sus hombres crece en la prensa boliviana e Internacional día a día:

En el campo político la palabra oficial es que estoy en Bolivia y no muerto en Cuba, lo que es bueno. Hasta dicen que el ejército tiene que pelear con una guerrilla perfectamente entrenada, dicen que entre nosotros hay incluso vietcong’s.

En septiembre la guerrilla continúa aislada y sufre varias bajas en las emboscadas del ejército boliviano.

Asesinato

El 8 de octubre de 1967 es herido en combate y apresado en la Quebrada del Yuro junto a sus camaradas Willy Cuba y Juan Pablo Chang y llevado a una escuela en La Higuera. El capitán de la unidad boliviana que lo capturó, Gary Prado, le aseguró que sería juzgado en una corte marcial en el Departamento de Santa Cruz, pero el alto mando boliviano encabezado por el presidente, general René Barrientos decidió ultimarlo.

Un coronel boliviano y un cubano que trabajan para la CIA llegaron en un helicóptero al lugar donde se hallaban detenidos el Che y sus compañeros y dieron la orden de fusilarlos lo más rápido posible. Un soldado boliviano ejecutó la orden. El cadáver fue sepultado en una fosa común en Vallegrande, con el resto de los guerrilleros caídos en el combate de la Quebrada del Yuro o asesinados en la escuela de La Higuera.

Aunque la prensa internacional ofreció 125 000 dólares por el diario de Che en Bolivia, los revolucionarios bolivianos se aseguraron que este llegara a Cuba ese mismo año haciendo fallar el plan de la CIA para hacer propaganda anticomunista con copias adulteradas o falsas de las palabras del Che.

El 1 de julio de 1968 el diario es publicado en Cuba y repartido en forma gratuita. El texto causa un escándalo internacional por la forma que Bolivia y los EE.UU. tratan a los prisioneros de guerra. El ejemplo de Che inspira desde entonces a millones de jóvenes del mundo.

Hallazgo de sus restos

Durante treinta años sus restos permanecieron sepultados en la localidad de Vallegrande, hasta la fecha de su hallazgo el 28 de junio de 1997 junto a otros 6 guerrilleros. Una de las pistas más importantes para encontrar la fosa común donde estaba enterrado la proporcionó el general retirado Mario Vargas Salinas quien en una noticia publicada el 21 de noviembre de 1995 por el The New York Times afirmaba que la tumba del Che se ubicaba en la pista vieja del aeropuerto de Vallegrande. Tras ese dato el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y un grupo de expertos cubanos comenzaron a estudiar el terreno es busca de indicios que dieran con la fosa, el 30 de marzo de 1996 el Eaaf se retira de la búsqueda, pero los cubanos, junto a amigos bolivianos, continuaron la labor hasta el hallazgo en 1997.

El 12 de julio de 1997, fueron trasladados a La Habana y posteriormente en solemne homenaje de todo el pueblo de Cuba, depositados el 17 de octubre en el Complejo Monumentario Ernesto Che Guevara Mausoleo ubicado en la ciudad de Santa Clara. Ese día Fidel expresó:

Con emoción profunda vivimos uno de esos instantes que no suelen repetirse. No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos. Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo cubanos, sino también latinoamericanos que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria. Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se han multiplicado por toda la tierra.

¿Cómo podría caber bajo una lápida?

¿Cómo podría caber en esta plaza?

¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla?

Solo en el mundo con el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó hay espacio suficiente para él.