Aborto legal: La iniciativa del Ejecutivo, entre cuatro paredes

En el pañuelazo del pasado 19 de febrero, más de 100 ciudades movilizaron en el país por el aborto legal, ratificando que el proyecto de ley de la Campaña está en las calles. En ese marco, surgen las dudas sobre la iniciativa anunciada por el presidente Alberto Fernández. “No tuvimos novedades sobre lo que redacta el Ejecutivo, que se mantiene encerrado entre cuatro paredes”, dijo a AIM la referente feminista, Malena Lenta.

Si el primer pañuelazo del 19 de febrero fue casi un acto de prepotencia para arrancar al Poder Legislativo el tratamiento de una ley que ya se había presentado siete veces y conseguir una histórica media sanción en la Cámara baja; este 19F vino con la potencia de todo lo conseguido a pesar de la derrota en el Senado en el agosto helado de 2018, dijeron los colectivos de mujeres en las calles.

“Fue una fecha muy importante porque implica iniciar el año con una acción muy fuerte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, diciendo que el proyecto por el que luchamos es el de la organización, que está en la calle, y cuenta con el apoyo de miles de personas como se reflejó no solo en Capital Federal, con más de 100 mil personas, sino en todas las plazas del país”, subrayó Lenta a AIM.

Sobre el proyecto en el Congreso, la dirigente expresó: “Seguimos muy fuerte el contacto con senadores y diputados para que se apruebe ese proyecto”. Sin embargo, “de lo que no tuvimos es idea del proyecto que redacta el Ejecutivo que se mantiene encerrado entre cuatro paredes. No se dijo nada, solo trascendidos, que incluirían objeción de conciencia para que el aborto voluntario y con causal después de las 14 semanas, sea solamente garantizado en el sistema de salud público, cuestión con la que no estamos de acuerdo”, aclaró la feminista de la Campaña.

“Queremos que no haya objeción de conciencia institucional y que todas las instituciones se hagan cargo del derecho de las mujeres. También se incorporarían temas de maternidad y de la adopción, que está bueno que estén atendidas pero no en un marco de proyecto de interrupción de embarazo”, añadió a este Medio.

En tanto, la referente del colectivo indicó que el Ejecutivo “no tuvo contacto con nadie de la Campaña para discutir el proyecto, por lo que seguimos sosteniendo el nuestro, que se presentó innumerables veces en el Congreso”.