Advierten que continúa el ajuste en radios públicas.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Las radios estatales “atraviesan en estos momentos una continuidad del ajuste macrista”, aseguró a AIM Juan Manuel Pralong, delegado sindical en LT11. “Hacemos un llamamiento a asambleas generales en todas las emisoras estatales para llegar a un plenario de delegados mandatados por las bases para definir un verdadero plan de lucha, para derrotar ahora las políticas de esta gestión”.

La radio y sus trabajadores “atraviesan en estos momentos una continuidad del ajuste macrista que sufrimos durante cuatro años porque, como confirmó la flamante presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, en diferentes medios oficiales a la hora de asumir: ‘Continuará aplicándose el presupuesto 2019 en los medios públicos al no haber presupuesto 2020’. Eso significa que su política será la de continuar pagando básicos que están 10 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza (que está en 40 mil pesos según el propio Indec), violando los convenios colectivos de trabajo al no cubrirse guardias mínimas ni cubrir vacantes, lo que genera radios del Estado cerradas los fines de semana o en feriados, coaccionando a compañeros para que trabajen los feriados nacionales solo por francos compensatorios”, dijo el delegado.

Además, indicó que “pretenden que sigamos trabajando con enormes problemas edilicios, de seguridad e higiene, discriminando a trabajadores de planta para las pocas transmisiones de exteriores que se realizan, transmisiones para las que solo es convocado personal jerárquico quienes, además, no cobran, y nuestra FM sigue ahí, cerrada desde 2017”.

La preocupación más grande “es el riesgo de la pérdida de fuentes de trabajo de los tres compañeros contratados precarizados que tiene LT11 desde hace siete años. Esta cifra de contratados se multiplica si tenemos en cuenta que somos 48 radios en todo el país. Una situación de precarización laboral que comenzó con el kirchnerismo en 2012, que la continuó religiosamente el macrismo en sus cuatro años y que ahora se profundiza ya que sus contratos vencieron el 31 de diciembre. No se los renovaron, ya comenzamos el tercer mes de incertidumbre porque no les asignan tareas y para colmo de males el presidente decretó que no se firmarán contratos ni habrá pases a planta en el Estado nacional por 180 días”.

“Una situación harto desesperante para los compañeros que cumplen tareas de convenio a la par de los compañeros de planta y que desde hace siete años tienen que bancarse trabajar sin derecho laboral alguno, son factureros, el Estado les aumento el 51 por ciento del pago de sus cargas como monotributistas, cobran miseria, por mucho menos del mínimo vital y móvil obligatorio representando un grave fraude laboral por parte del mismo Estado”, detalló.

En ese marco, remarcó: “Para ser claros hay que explicarle a la comunidad que LT11, LT14, Radio Nacional Gualeguaychú, solo por mencionar los medios públicos que están en Entre Ríos, dependen directamente del presupuesto nacional. Tanto los dichos que mencioné de Lufrano como también se pudo deducir del discurso del presidente (Alberto) Fernández en la apertura de sesiones es que no hay atisbo de tener un presupuesto 2020, por lo que seguiremos con un presupuesto con las mismas cifras que el de 2019 que encima se ha devaluado casi un 60 por ciento por lo que el ajuste podría ser aún mayor este año para los trabajadores de LT11 y sus radios hermanas”.

“En ese marco el gobierno nacional, que es nuestro patrón, ha decidido tener como única política económica el uso del ahorro nacional para pagar una deuda externa ilegal y usuraria al FMI y los bonistas en lugar de cumplir con las demandas sociales, para los trabajadores, los jubilados, la educación, la obra pública o los medios públicos”, apuntó el delegado, quien consideró que “cumplir con el pago de esa deuda y cumplir con las demandas obreras es incompatible y lo estamos comprobando en estos primeros 90 días de gobierno”.

En ese marco “ya desde hace varios años la asamblea de trabajadores de LT11 que enfrentó el ajuste de Cambiemos viene sostenida en la invitación a un llamamiento a asambleas generales en todas las emisoras estatales que luego deriven en un plenario de delegados mandatados por las bases para definir un verdadero plan de lucha para derrotar ahora las políticas de esta gestión que lo único que está haciendo es legitimar y consolidar el ajuste que profundizó el gobierno anterior”.