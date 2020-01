Aerolíneas Argentinas no es la excepción a la herencia neoliberal

Connect on Linked in

Por Beatriz Chisleanschi, de Revista PPV, especial AIM. Los cuatro años del gobierno neoliberal macrista han dejado al país hecho escombros y en cada área estratégica para nuestra soberanía, destrucción.

Aerolíneas Argentinas no ha sido la excepción. Desde su asunción, el gobierno que acaba de retirarse ha llevado adelante una política más cercana al vaciamiento que a su desarrollo. Se sabe que ninguna línea aérea de bandera genera ganancias, sino que genera, nada más y nada menos, que soberanía.

“La línea de bandera es fundamental, hay ciertos bienes que son comunes a todos los argentinos. Va más allá de lo que pueda rendir en una balanza económica, tiene que ver con un tema de soberanía. Hay ciertos bienes que son comunes al pueblo: agua, petróleo, gas, transporte público y tenemos la obligación de considerarlos como un bien social, no como un bien de mercado”, señaló en conversación con Revista PPV, el diputado mendocino José Luis Ramón, jefe del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y quien promoviera la exención para Aerolíneas Argentinas del impuesto del 30 por ciento que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para las operaciones en moneda extranjera. Este impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (Pais), tal su nombre, formó parte del proyecto de ley que elevó el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso y fuera aprobado con sus modificatorias correspondiente en ambas cámaras, Diputados y Senadores.

Al respecto, Ramón explicó el pedido del interbloque de esta exención: “Hay muchas personas que cruzan diariamente a trabajar la frontera y pagan en pesos. No lo hacen por placer, sino por cuestiones laborales y, en este sentido, la problemática no solo incluye el transporte aéreo, sino también el fluvial o el terrestre. Si no hay operación de cambio, no puede estar comprendido en este artículo.”

El siguiente texto es el que establece la modificatoria del inciso E del artículo 32, del proyecto original que leyó en el recinto el diputado Ramón, y que, después de una ardua discusión, fue acompañada por el Frente Todos: “las adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país, contratados a través de empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo (…) en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación”.

Esta medida, de claro sentido federal, deberá ser la primera de una serie que permita volver a potenciar a Aerolíneas Argentinas luego de que vendieran activos, incrementaran la deuda extranjera, entregaran las rutas aéreas de cabotaje más rentables a líneas Low Cost o recortaran vuelos al exterior, entre otras.

La tarea que tendrán por delante el presidente, Pablo Ceriani, y el recientemente nombrado Javier Faroni en el cargo de Director será ardua. “Si algo se hizo en estos cuatro años fue faltar el respeto a los empleados/as”, señaló el diputado Ramón. Y agregó: “Por tanto, para que el turismo siga creciendo en las distintas regiones es vital llevar adelante un proceso de fidelización donde, por un lado, quienes prestan el servicio, los trabajadores y las trabajadoras, tengan un salario digno -porque son la cara visible de todo aquel turista que pise nuestro suelo – y, por el otro, se retomen las rutas internacionales y mejoren la prestación de los servicios del vuelo. Se perdió una oportunidad de ingresos de dólares muy importante en pos de beneficiar, me animo a decir, a unos pocos amigos del gobierno anterior”.

“No necesitamos técnicos en esta etapa, la nueva gestión de Aerolíneas Argentinas tiene que tener claras decisiones políticas. Para proyectar se necesita quien tenga capacidad de tomar esas decisiones”, concluyó el diputado mendocino.