Afirman que el contagio en EspaÃ±a es mÃ¡s veloz que en Italia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El coronavirus mantiene en vilo a todo el mundo. Mientras Italia y China comienzan a recuperarse de esta pandemia, España está viviendo una verdadera crisis: ya se confirmaron 292 muertos y cerca de 8 mil afectados.

El periodista Martí Perarnau, que vive en Madrid, dijo que el crecimiento de los casos en ese país es «exponencial». Según estimaciones oficiales, los contagios diarios podrían llegar a 3.200 la semana que viene.

En este contexto, Cadena 3 dialogó con Martí Perarnau, un ex atleta olímpico de salto en alto, quien se desempeña como periodista en Madrid.

«Se confirmó el coronavirus con la frivolidad con la que se toman todas las cosas en este país y está ocurriendo algo peor que en Italia. La propagación está siendo más rápida y está superando la curva de ese país», dijo.

Según las estimaciones oficiales, la expansión de la enfermedad fue abrupta: en marzo, la cantidad de posibles infectados diarios pasó de 12 casos a 50; de 50 a 200 y, la semana pasada, de 200 a 800.

«El martes habrá 3.200 afectados diarios y, si esto no se detiene, seguiremos aumentando. Ante esta situación, no se hizo nada. El Gobierno declaró el estado de alarma pero con el principal problema que el foco más grande está en Madrid: el 75 por ciento de los fallecidos son madrileños. El reclamo de las otras regiones era que se confinase a la ciudad, de la misma manera que Italia hizo con Lombardía. Sin embargo, las autoridades decidieron no hacerlo, lo que significó que miles de madrileños se fueran de Madrid al resto de España. Esto supuso la expansión del virus», expresó.

Al ser consultado sobre recomendaciones para el Gobierno argentino, Perarnau afirmó que «hay que hacer caso absoluto a las directrices de la OMS».

A donde haya focos importantes, hay que aislar y confinar. Es una experiencia molesta y dura pero no la comparemos con la gravedad de la enfermedad.

El periodista español -quien es el biógrafo del DT, Pep Guardiola- contó, además, algunos detalles de cómo realiza su cuarentena en la ciudad. Según su testimonio, hizo una primera compra en el supermercado «para ocho o 10 días».

«Las tiendas comestibles están abiertas y no hay desabastecimiento. Hay ataques de pánico de personas que van a estos lugares e intentan acaparar todo lo que se puede. Hay gente con poco sentido común. En principio, no hay desabastecimiento ni graves problemas en ese sentido. Las calles están desiertas desde ayer».

Finalmente, se refirió al partido jugado por el Atlético de Madrid y el Liverpool en Inglaterra e indicó que después de ese encuentro -que fue con público- «hubo 10 casos nuevos» en dicha ciudad.