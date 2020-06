Agdu rechaza el pago desdoblado del aguinaldo a docentes universitarios

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Este lunes comenzaron a llegar a las casillas de correo electrónico de algunos profesores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), la notificación que la casa de altos de estudios abonará el medio sueldo anual complementario en al menos dos cuotas. Al oficializarse la medida de la cual ya se hablaba hace algunos días, desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios reclamaron que, «en todo caso», el fraccionamiento debió ser sobre los sueldos más altos, indicó a AIM Patricia Riobó, secretaria General del gremio,

Al argumentar el rechazo a la decisión del Gobierno nacional de abonar en cuotas el 50 por ciento del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a junio, la secretaria general de Agdu, Patricia Riobó, se detuvo a remarcar esta Agencia sobre algunos puntos. En primer lugar, aclaró: “Entendemos que la situación heredada del país es gravísima y que la llegada de la pandemia ha hecho estragos. Lo entendemos perfectamente y justamente eso ha hecho que todos los docentes estén trabajando desde sus casas, para no suspender las actividades”.

En este sentido, también apuntó que “hay mucho esfuerzo de parte de la docencia, la gente está muy agotada, porque muchas veces no es solo dar la clase, sino también hacerse cargo de tareas que antes no tenía que realizar. Es decir, los docentes no estamos excluidos del estrés que toda la sociedad está pasando”.

En segundo lugar, Riobó se refirió a la modalidad adoptada por la Uner, que planteó fraccionar el pago a quienes cobran más de 40 mil pesos de aguinaldo. Esto es, que se aplica la medida a sueldos en bruto superiores a los 80 mil pesos, “que en realidad son 66 mil de bolsillo”, apuntó. Sobre este punto entendió que “en todo caso, quizás el tope debería haber sido más alto”, propuso. Igualmente sostuvo que “como sindicato tenemos la obligación de defender estas cuestiones. La gente contaba con este medio aguinaldo y es nuestra responsabilidad reclamarlo”, expresó.

Por su parte, el otro gremio docente universitario en Entre Ríos, el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), adelantó a AIM que ante esta novedad, para este viernes 3 de julio llevará adelante una protesta que consistirá en un apagón de la conexión en la modalidad virtual que los profesores vienen llevando como continuidad educativa en el marco de las restricciones por la pandemia de Coronavirus.