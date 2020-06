Aislaron a 25 personas en Villa del Rosario con síntomas de Covid-19

Print This Post

Lo informó la intendente de esa ciudad y la directora del Hospital Santa Rosa de Chajarí, quienes brindaron una conferencia de prensa en la que adelantaron que hay 25 personas aisladas, algunos con síntomas lo que hoy llevaría a confirmar nuevos casos.

La intendente de Villa del Rosario, Vanina Perini, reconoció que es un día «atípico» para esa localidad, que ayer recibió la información sobre dos casos positivos de coronavirus. Uno de un habitante de la ciudad y otro en la zona rural. Junto a esos resultados, llegó también un positivo a un paciente de Chajarí.

Además, hay varias personas aisladas tanto en esa ciudad, como en Santa Ana, se indicó en la conferencia. Perini pidió «calma y premura, sin entrar en pánico». Asimismo, requirió que la población se cuide y que «el distanciamiento social es la norma por excelencia», dijo según publicó RadioCity.

«Estamos ante un virus desconocido, para mí no es una gripe más. Tenemos que usar barbijo cuando no podamos cumplir con el distanciamiento», dijo y agregó que «planificábamos para ver si podríamos reabrir los bares o un centro de pilates o yoga. Pero siempre apelamos a la responsabilidad de las personas, no podemos tener un policía o un inspector para cada uno», remarcó.

«Nos pasamos diciéndole que no se pueden juntar a jugar al fútbol o en una reunión. El virus iba a llegar pero sí debemos ser responsables o precavidos», se explayó Perini.

En ese contexto, esgrimió los motivos por el cual se invitó a las personas que son de esa localidad y que trabajan en lugares donde circula el virus, a que no regresen por un tiempo a la misma, a fin de evitar la transmisión del virus. «La inmensa mayoría es consciente. No estamos pidiendo ni cercenando ningún derecho. Si puede trabajar el sector citrícola y maderero, valorémoslo, pero cuidemos eso», resaltó.

Además, señaló que en cuestión de salud no sólo están focalizados en los que es coronavirus, sino en otras cuestiones que hacen a la salud de la población y que también requiere atención de los profesionales.

Por último, la intendente señaló que «por 14 días, la pesca, bares y gimnasios», seguirán sin habilitación.