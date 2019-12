Al final, no habrá Presupuesto

Print This Post

Marcha atrás con el Presupuesto 2020. De manera contraria a lo que habían anticipado fuentes del Frente de Todos, se anunció este viernes que finalmente el próximo Poder Ejecutivo no mandará un proyecto de Presupuesto ahora en diciembre, para aprobarlo entre las fiestas, sino que prorrogará el actual. Tampoco enviará un proyecto en extraordinarias, sino que recién lo hará en el próximo período ordinario, entre abril y mayo, para preparar una propuesta “seria” y no como la actual, tales las palabras de Alberto Fernández, que “no tiene absolutamente ninguna lógica”.

“El Presupuesto que se mandó al Congreso es un disparate, es de una inconsistencia formidable”, sostuvo este viernes por la noche el presidente electo, Alberto Fernández, que destruyó la propuesta enviada por el Gobierno macrista al Congreso el 1 de septiembre pasado. Para Fernández, ese proyecto “no tiene nada serio en su contenido”.

“Y lo que tenemos es muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo”, aclaró el presidente electo, y agregó: “Con lo cual creo que vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe, y sobre el mes de abril, mayo, poder mandar el presupuesto del año que viene”.

Poco después de anunciar el Gabinete que lo acompañará, Fernández se justificó en que “no tenemos tiempo material para realizarlo, y porque además el presupuesto base, que es el que ha construido el Gobierno (de Mauricio Macri) no tiene ninguna lógica, no tiene absolutamente ninguna lógica… Habla de una economía creciente, de una inflación acotada, y la verdad no tiene nada de serio; es una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse”.

“Pero como yo lo que quiero es trabajar seriamente, no quiero mentirle a los argentinos, no quiero andar haciendo presupuestos que a los 10 días de aprobado tengo que alterar, como hizo año tras año el Gobierno de Macri, prefiero trabajar seriamente, voy a prorrogar el presupuesto que existe y cuando esté en condiciones de armar el presupuesto, lo vamos a mandar a consideración del Poder Legislativo”.

El anuncio de quien asumirá la presidencia este martes se da de bruces con lo que habían adelantado voceros del Poder Legislativo pertenecientes al FDT, que precisaron que la labor fundamental del oficialismo en diciembre sería aprobar el presupuesto, y para eso hasta habían puesto plazos. La idea era votarlo en Diputados el próximo 18 de diciembre, luego de que dos días después de asumida la nueva administración se enviara un proyecto propio.

La discusión iba a ser en la Cámara baja, pero trabajando “en espejo” con el Senado, cuestión de aprobarlo allí luego sin cambios antes de fin de año. De hecho, se especulaba con que el debate en la Cámara alta sería el viernes 27 de diciembre.

Para eso hasta estaba previsto que se constituyera en diciembre la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que estará a cargo de Carlos Heller, quien reemplazará al futuro ministro de Ambiente, Juan Cabandié. De hecho, esa sería la única comisión a constituirse en el mes de diciembre.

En lo que respecta al bloque mayoritario de la oposición, Juntos por el Cambio, ya habían adelantado que no pondrían obstáculos al proyecto de presupuesto que elaborara el nuevo Gobierno. Pero como se ve, habrá que esperar al año que viene. Veremos entonces si hay sesiones en lo que resta del año y en enero.