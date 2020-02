Alarma de los sindicatos ante el ajuste que Bordet anunciará en su mensaje a la Legislatura

Print This Post

El próximo sábado, el gobernador Gustavo Bordet deberá brindar un informe sobre el estado general de la administración pública en la apertura del 141 período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana. Los gremios están en estado de alerta y movilización ante los fuertes rumores de un brutal ajuste sobre los trabajadores, confirmó AIM.

Desde hace tiempo se habla de la reforma del sistema previsional y del proceso de armonización. El tema preocupa mucho a los trabajadores, ya que trascendió desde las altas esferas del Gobierno que Bordet anunciará un paquete de Leyes el 15, entre las que se encuentra la reforma del sistema previsional y la emergencia económica.

Ante ese escenario, los docentes junto a los estatales y jubilados se declararon en “estado de alerta y movilización”, para defender el sistema normativo vigente y evitar así el incremento de la edad para jubilarse y la posible quita del 82 por ciento móvil.

Al respecto, la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, lamentó que el Estado argentino, a través de quienes gobiernan, tomó la decisión de cambiar la impronta de los sistemas previsionales, por lo que recordó que los docentes definieron “defender el sistema previsional solidario e generacional, porque es parte de una construcción histórica de un Estado que respetamos y creemos que es necesario fortalecer, que cree vínculos y considere a los trabajadores como sujetos activos de transformación”.

“No aceptamos ninguna modificación al régimen previsional que atente contra los principios solidarios, generacional y móvil y si hay responsables son los políticos quienes deben ser juzgados, porque malversar fondos o hacer del salario de los trabajadores una situación de injusticia es perverso”, sentenció. Al respecto, argumentó que cuando se deja de ser activo “el gran reaseguro del sistema educativo es que el salario del sector de jubilados va atado a la reivindicación política de los activos por lo que la lucha es una sola: la de los activos y los jubilados. Porque mi salario se modifica como activo y tributa a las Leyes sociales, de asistencia y previsión, por lo que repercute en el salario del compañero jubilado, por lo que no permitiremos que se desvíe el eje, porque el déficit de la Caja es responsabilidad de quienes gobiernan y no de los trabajadores quienes no soportamos más ser variable de ajuste”.

Reforma por goteo

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, afirmó a AIM que en Entre Ríos el gobierno provincial “intenta realizar una reforma por goteo”, que implicó medidas arbitrarias y antidemocráticas en organismos públicos, la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Servicios esenciales y, ahora, el intento de reforma del sistema previsional.

En ese sentido, Muntes, afirmó que los trabajadores están atentos y movilizados ante cualquier intento de reforma del sistema previsional: “No permitiremos que el gobierno nos enfrente, porque empleados públicos somos todos quienes desempañamos funciones Estado, sea en el poder que sea”.

En ese marco, advirtió que “en un función de las necesidades del mercado la gestión que se aggiorna a la demandas del capital e instala prejuicios e imaginarios que intentan desprestigiar al trabajador público quien en realidad desempeña funciones en difíciles condiciones de trabajo y bajos salarios, donde el mismo gobierno desfinancia sistemáticamente la salud, la educación y los servicios públicos”.

“No estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, porque debemos ser la punta de lanza del movimiento obrero y si cedemos el gobierno avanzará más rápido sobre los otros sectores, ya que se pauperizará aún más el empleo privado”, remarcó.

Por su parte, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, indicó que “los derechos adquiridos no son privilegios; las jubilación y las pensiones son logros del movimiento obrero organizado que le arrancó a la patronal de turno lo que corresponde”.

En ese sentido, subrayó que “no se trata de activos o pasivos, sino de solidaridad, empatía y fraternidad, porque no sólo pensamos en nuestro haberes como jubilados y pensionados sino que exigimos que las generaciones futuras tengan los mismos o más derechos que nosotros, porque no estamos dispuestos a ceder ante la lógica del mercado sino que creemos firmemente en un Estado que no se enajene de sus empleados”.

“Trabajaremos de forma articulada con los activos y la Multisectorial, porque esta lucha la tenemos que ganar entre todos”, subrayó Ávalos.