Alberto FernÃ¡ndez: Â«No estamos en Vicentin para avasallar los derechos de nadieÂ»

El presidente Alberto Fernández, en diálogo con el programa «Mañana Sylvestre», por Radio 10, afirmó que no se podría perdonar ver «de brazos cruzados» cómo la empresa Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo, y afirmó que, con la intervención, está tratando de «preservar las 2000 fuentes de trabajo».

Volvió a reiterar que se está «rescatando una empresa» y advirtió que «cuando hablan de expropiación, lo plantean como si fuera una empresa próspera e intentan mostrarlo como un sesgo arbitrario».

El Jefe de Estado contó cómo es el mercado de granos en el país y resaltó la importancia de Vicentín: «En el país hay 7 empresas cerealeras y sólo 3 son argentinas», e insistió en que la vocación del Gobierno es que la empresa «siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está».

«Si el Estado no interviene, ¿cómo termina Vincentin? Todos sabemos que en una quiebra y en un remate».

«Estamos preservando a una empresa muy importante de la comercialización de granos, ese mercado está extranjerizado en un 70 por ciento», manifestó Fernández.

Además anticipó que mantuvo una charla con uno de los dueños de Vicentín: «Ayer (martes) tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que lo que buscamos es preservar la empresa en manos argentinas»

La cerealera mantiene una deuda multimillonaria con el Banco Nación, con productores de granos y «el 40 por ciento de la deuda la tienen con el Banco Mundial», aclaró el presidente.

En otro fragmento de la entrevista habló sobre la figura del Estado y las expropiaciones, y explicó que: «las expropiaciones generalmente se hacen sobre empresas concursadas. Esto es lo mismo que pasó con Aerolíneas Argentinas».

«En el 90 por ciento cuando el estado expropia lo hace para salvar a las empresas», sostuvo el Presidente y agregó: «La expropiación está en la Constitución Nacional. No es que le sacamos los bienes, ahora hay que tasarlo y habrá que pagarlo o no. El Estado tiene que negociar todas las deudas».

El Estado al convertirse en un nuevo accionario «deberá llevar adelante el concurso».

Al ser consultado si habló con Mauricio Macri en los últimos días manifestó que: «nunca hablé con Macri sobre este tema. Si lo hubiese hecho lo diría».

Con respecto a los Tweets que realizó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna hablando sobre el tema Vicentin, Fernández contestó que aún no lo llamó para hablar del tema y comentó: «Lavagna más que cuestionarla, hace un llamado de atención y dice que no le gusta la expropiación. A mi tampoco. Después dice que ojalá se haga bien, ese es nuestro desafío».

Sobre la denuncia penal que le realizaron diputados de Juntos por el Cambio – PRO afirmó: «Hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbraron a que la política ocurra en los tribunales. La política se hace debatiendo y aportando ideas, que aprendan a hacer política».