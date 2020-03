Alberto trabajará desde Olivos para dar el ejemplo de aislamiento social

Print This Post

Tras anunciar el nuevo régimen de licencias para mayores de 60 años, embarazadas y empleados con afecciones de salud crónica, desde el Gobierno anunciaron que el presidente Alberto Fernández trabajará hoy todo el día desde Olivos para respetar las recomendaciones de aislamiento social.

Fuentes oficiales revelaron a Infobae, que el objetivo es “predicar con el ejemplo” ante el aumento del número de infectados. Desde allí continuará monitoreando los nuevos anuncios y los diferentes reportes de las autoridades sanitarias.

Tras los anuncios, Alberto Fernández recurrió a las redes sociales para intentar generar conciencia en la población. Compartió un artículo periodístico que daba cuenta de una “invasión de turistas en Monte Hermoso” -a pesar de las indicaciones de permanecer en el hogar- y pidió responsabilidad a la ciudadanía.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. Cuidate y cuidalos”, comentó en su cuenta de Twitter.

Por la tarde, las principales figuras del Gabinete mantuvieron diferentes reuniones con el presidente en la Casa Rosada donde analizaron nuevas medidas para paliar las crisis sanitaria y económica.

Para este martes se esperan nuevos anuncios de iniciativas “para desalentar el uso del transporte público”.