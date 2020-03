Alcohol en gel: Cómo usarlo, sus beneficios y precauciones a tener en cuenta

Connect on Linked in

Mantener una buena higiene de manos es esencial para evitar el contagio, en los tiempos que corren, del coronavirus. Las manos son el principal vehículo de transmisión microbiana, lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar la propagación de gérmenes patógenos y prevenir infecciones. Con agua y jabón sería suficiente para evitar contagios pero no siempre tenemos a nuestro alcance un sitio para lavarlas. Para ello, las autoridades sanitarias recomiendan usar geles antisépticos, también conocidos como soluciones alcohólicas, desinfectante de manos o geles hidroalcohólicos, constató AIM.

Alcohol en gel, uso y precauciones

El alcohol en gel, sigue siendo alcohol, tan inflamable como su versión líquida, pero más pegajosa.

No hay más que acercarlas al fuego luego de usar el gel.

Tampoco se debe encender un cigarrillo, o acercarse a la hornalla de la cocina.

Por eso, si estamos en nuestras casas, podemos evitar su uso y elegir agua y jabón para la higiene.

Ventajas

No necesitas agua, ni jabón para que en cosa de segundos, tus manos estén limpias, desinfectadas y sanitizadas. La implementación del alcohol gel ha sido tan trascendental, que ahora vemos su presencia en centros médicos, patio de comidas o colegios.

Todo el día estamos utilizando nuestras manos para realizar diversas labores; cocinar, limpiar, escribir en un computador o acariciar a nuestros hijos. Es por esto, que las manos son una de las partes del cuerpo que más transmisión de microorganismos genera.

Ya hablamos de la importancia de mantener unas manos bien limpias y fuera de microorganismos peligrosos, sin embargo, a continuación te daremos 4 tips o consejos donde el alcohol gel es el protagonista, toma nota:

Desinfectante de objetos: Con algunas gotas de alcohol gel en un paño o algodón, puedes dejar tu computador, televisor o celular, libre de manchas y bacterias.

Limpia Lentes: Con un pañito especial para lentes y algunas gotitas de alcohol gel, los cristales de tus gafas quedarán brillantes.

Elimina el pegote de superficies: Si ves que tienes una ventana pegajosa, o la superficie de los muebles de tu cocina quedaron sucios, aplica alcohol gel y veras que salen inmediatamente esas molestas manchas.

Quita manchas de pintura: Si hace pocos días pintaste tu casa y quedaron unas pintitas en baldosas o cerámicas, apoyate del alcohol gel para dejar tu casa sin rastro alguno de pintura.

Mitos y verdades.

En esta ocasión voy a contarte cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un gel antibacterial para proteger tus manos del contacto con bacterias.

Sabias que en tus manos existen al menos 4700 tipos de bacterias conocidas?. Pero a no preocuparse, ya que tenemos la solución al problema.

Entre las ventajas mas comunes de usar un gel antibacterial y una de las razones por las cuales se utilizan es la eliminación de bacterias. En nuestras manos viven miles de bacterias, las cuales pueden ser malas o no. Cada ves que entramos en contacto con algún objeto estamos expuestos a todas las bacterias que este acarre. En el caso de ser objetos de uso compartido esto se complica mas, ya que entran en contacto varias personas. Como por ejemplo cualquier objeto de oficia, como teclados, picaportes, utensilios de cocina, étc.

Al estar en contacto permanente con todas estas cosas, estamos mas expuestos a contraer enfermedades de contagio como resfriados y demás. Por eso es normal que busquemos la forma de protegernos y proteger a nuestra familia de estos agentes.

El gel antibacterial es una buena opción debido a que lo podemos aplicar en nuestras manos que son las que están en mas contacto con el mundo, de una forma rápida y simple.

Ahora bien, antes de empezar a embadurnar nuestras manos de gel hay unos puntos que debemos tener en cuenta.

Lo primero, para que el gel realmente funcione, debe tener alcohol, existen varios tipos que no son a base de alcohol (Podes ir descartandolos). Lo malo de esto es que el alcohol daña las manos, entonces cuanto mas alcohol tenga mas se van a dañar y resecar tus manos.

Otro punto muy importante es que en tus manos también viven bacterias que son buenas y necesarias, y forman una parte importante de nuestro sistema inmune.

Un gel de mala calidad, mata tantos las buenas como las malas sin diferenciar. Entonces en ves de ayudarnos, esta bajando nuestro sistema inmune provocando que estemos mas expuestos a agentes patógenos.

Un gel bactericida de mala calidad no va proteger tus manos por mas de unos minutos. Ya que con el solo presionar el botón del dispenser estarías en contacto con bacterias otra ves. El alcohol se evapora ocasionando que te vuelvas a infectar al instante en que vuelvas a tocar algo.

Con todo lo dicho antes, no es para tomarse a la ligera la elección de nuestro gel antibacterial para manos.

Recomendamos y usamos Gel antibacterial que posee la cantidad justa de alcohol para no dañar tu piel.

Tiene el punto justo de alcohol para evitar matar las bacterias que son buenas.

Contiene agentes que regeneran y cuidan tu piel manteniendola humectada.

Es antiséptico y no provoca ningún tipo de irritación.

Coronavirus: por qué es peligroso hacer alcohol en gel casero

Ante la creciente demanda de desinfectantes de manos, comenzó a circular una receta para hacerlo uno mismo en el hogar. Sin embargo, un experto advirtió a Infobae sobre los posibles riesgos

Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf), dijo que “no es conveniente hacer cosas caseras. Lo ideal si hay escasez de alcohol en gel es reemplazar animadamente por agua y jabón”.

Además agregó que “por el momento no es recomendable que cualquier persona realice este paso a paso porque los elementos que pueda llegar a utilizar no son estandarizados y la materia prima no está controlada, por lo que no se sabe de dónde proviene».

«Puede producir una alergia, e incluso puede producir sequedad en la piel, mayor que cualquiera, porque estamos hablando del alcohol, ya que tiene que tener una graduación especial, no es el alcohol a 96 grados que se utiliza comúnmente. Esto tiene que estar realizado en manos de un profesional”, advirtió.

Por último, Ucchino dijo: “Hoy en día ante la ausencia que pudiera verse de alcohol en gel nosotros estamos trabajamos con gente del ministerio para hacer una producción pública o hacerlo a través de las farmacias en manos de un profesional o en pequeña escala con materia prima comprada en droguerías habilitadas que se conozca la procedencia. Pero si no se tiene alcohol en gel, no nos va a pasar nada, con lavarse las manos entre 30 segundos y 1 minuto con abundante agua y jabón es suficiente. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente».