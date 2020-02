Alerta ente el posible cierre de LT27 de Villaguay

Connect on Linked in

Trabajadores de “La Voz de Montiel”, Radio LT27 de Villaguay han comenzado a circular una carta a la comunidad expresan su preocupación y ponen en sobre aviso ante el posible cierre de su fuente laboral. Denuncian desmanejos y arbitrariedades de los propietarios, como falta de pagos, remuneraciones en negro y por fuera de la escala.

Dirigida a la comunidad de Villaguay y a la provincia de Entre Ríos, los trabajadores radiales informaron que “el miércoles pasado, Adalberto Álvarez, director de LT27 ‘La Voz de Montiel’, nos deslizó a los trabajadores de la emisora la posibilidad de que el 28 de febrero de 2020 cierre la radio, con lo cual se pondría en riesgo el sustento de las familias de los trabajadores de la radio”, señalaron.

En este orden, contaron que “durante los últimos años se produjeron despidos arbitrarios, amenazas de suspensiones, se nos esclaviza obligándonos a trabajar en francos y feriados sin pagarnos; se nos descuenta ilegalmente el 20 por ciento de los salarios, hay atrasos de sueldos, no nos abonan aguinaldos, no nos realizan los aportes patronales, no se nos cumple con el pago de los aumentos acordados y nos abonan salarios de pobreza. Además, no se nos provee de los recibos de sueldo o se nos obliga a firmar recibos con cifras falsas”, revelaron. Y también “sin importar la antigüedad solo nos dan 10 días de vacaciones anuales, nos flexibilizan y obligan a realizar tareas que no tienen que ver con nuestras actividades, se nos prohíbe realizar labores en otros medios o empresas fuera de nuestros turnos”.

En la misiva dada a conocer públicamente, los comunicadores radiales afirmaron que sufren “desde hace años una situación que ya es insostenible debido a que el director de la radio viola toda normativa en términos de violencia laboral y psicológica, provocando daño moral, persiguiendo, hostigando y coaccionándonos de manera sistemática. Lo antedicho ha sido ratificado previamente mediante denuncia en la Secretaría de Trabajo de la provincia a la que solicitamos llame a comparecer al director para que se resuelvan todos estos graves problemas, audiencia de la cual aún no tenemos noticias hasta la fecha”, reclamaron.

Por último, apuntaron que “LT27 es parte de la rica historia de la radiofonía de Villaguay y de la provincia, los trabajadores alertamos sobre un posible conflicto sindical que se podría suscitar en la cual actuaremos defendiendo nuestros puestos de trabajo”.

“¡No al cierre de LT27!”, cerraron los trabajadores.