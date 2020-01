Print This Post

El dirigente radical Ricardo Alfonsín, admitió que si la Unión Cívica Radical (UCR) «sigue sometida al PRO» evaluará su permanencia en el centenario partido; señaló que la UCR tiene más afinindades con el peronsimo que con el PRO aunque lo desimuló muy bien estos últimos cuatro años», y reveló que, aunque declinó integrarse al actual gobierno, se sumaría como candidato del Frente de Todos si estuviera en riesgo la gobernabilidad.

En declaraciones a Futurock, Alfonsín puso en duda que la dirección de la UCR cambie su posicionamiento político y tome distancia de Juntos por el Cambio, pero a un mes de la asunción del nuevo gobierno adelantó que está dispuesto a «dar la pelea para que la UCR sea lo que nunca debió dejar de ser». «Si la UCR quiere seguir sometida al PRO, tendré que ver qué hago. ¿Qué hago yo militando en un partido que no defiende las ideas históricas que siempre tuvo?», se preguntó.

El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín lamentó que los radicales hayan pasado los últimos cuatro años «defendiendo ideas de otro partido» e insistió con que «históricamente el peronismo y la UCR han tenido, en materia económica y social, visiones muy afines», por lo que consideró que «tranquilamente los radicales pueden integrar alianzas con peronistas».

El ex diputado reconoció estar «más aliviado y más seguro sobre el futuro» tras el primer mes de la administración del Frente de Todos porque «hay un gobierno que cree que la política no debe desentenderse de la economía y es conciente de que si no se ocupa de la economía se generan sociedades más injustas».

En ese tono, Alfonsín agradeció el gesto «generoso» del presidente Alberto Fernández por haberlo convocado a integrar el nuevo gobierno aunque rechazó el convite. «Alberto me quería dentro del Gobierno, me ofreció un cargo, fue muy generoso conmigo. Yo le dije que puedo ser más útil desde la oposición», resumió el radical.

A pesar de haber declinado el ofrecimiento, el ex legislador bonaerense confesó que le dijo a Alberto que «si en algún momento se produjera algo como lo que pasó al presidente Alfonsín, que había tanta resistencia que afectaba la gobernabilidad, voy a ir a dónde sea y, si es necesario, ser candidato en un frente que defienda al gobierno popular».

Respecto del rol que ocupará la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex diputado consideró que «va a actuar con mucha más responsabilidad de lo que dicen algunos» y le reconoció la autocrítica implícita al haber elegido a Alberto como candidato a presidente.