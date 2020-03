AlimentaciÃ³n orgÃ¡nica, lo que debes saber

Print This Post

Una de las últimas tendencias que ha cobrado importancia en el mundo es la de la alimentación orgánica. Es natural, cada vez existe una mayor consciencia acerca de nuestro estilo de vida y este tipo de alimentación, además de ser sano y equilibrado, también implica una alternativa para el cuidado y conservación de nuestro planeta.

El concepto orgánico va más allá de la publicidad que se le hace o de una moda de ciertos sectores healthy de la población, en realidad se trata de productos que han pasado por procesos agrícolas y ganaderos comprometidos con la conservación del medio ambiente y la salud de las personas y justamente ahí es donde radica su importancia.

La producción de alimentos orgánicos se diferencia de la convencional por las siguientes características:

Usa métodos naturales para la fertilización de la tierra promoviendo la conservación del agua y del suelo. No utiliza conservadores ni aditivos en el caso de alimentos procesados. En la alimentación ganadera utiliza productos orgánicos para evitar el control de plagas. En la producción ganadera no emplea hormonas de crecimiento, anabólicos ni antibióticos. Los productores principales son comunidades indígenas y organizaciones sociales. Está certificada.

Los alimentos orgánicos tienen las siguientes ventajas en la salud:

Al estar libres de aditivos y conservadores sintéticos que ponen en riesgo la salud, pueden ser recomendados para personas con cáncer, leucemia y diabetes. Los vegetales orgánicos colaboran en la lucha contra enfermedades cardiovasculares y cáncer, ya que tienen 30 por ciento más antioxidantes. Pueden tener hasta tres veces más vitaminas. La carne orgánica contiene menos cantidad de grasa y colesterol.

A pesar de que México es uno de los 20 productores más importantes de alimentos orgánicos a nivel mundial, sólo 10 por ciento de la producción se consume en el país. Uno de los obstáculos del consumo nacional es que estos productos requieren de una certificación que garantice su calidad y autenticidad, lo que puede elevar su costo hasta 30 por ciento. También influye en su bajo consumo el desconocimiento de los consumidores acerca de estos productos y dónde encontrarlos.

Para conseguir estos alimentos busca en la Red Mexicana de Mercados y Tianguis Orgánicos que están distribuidos a lo largo del país, pero antes, ten en cuenta estas recomendaciones:

Es importante que verifiques la certificación de los productos en las etiquetas, para asegurarte de su autenticidad. Compara precios entre diferentes establecimientos, pues la diferencia entre ellos puede ser significativa. No compres los alimentos que presuman ser orgánicos sin un sello de certificación que lo avale. Recuerda que los productos orgánicos, al no tener conservadores químicos, duran menos, así que compra sólo lo necesario. Toma en cuenta que estos productos son de buena calidad y sanos, pero eso no significa que puedas excederte.

