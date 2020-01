Anticipan “golpe de calor” el domingo con 45º C. de sensación térmica

Connect on Linked in

Para este fin de se mana se esperan buenas condiciones meteorólogas en la región, que estará acompañadas con altas temperaturas, por lo cual el Departamento de Meteorología provincial anticipó “muy alta probabilidad de golpe de calor” para el día domingo, según pudo registrar AIM. La situación mejoraría hacia el día martes.

El organismo que realiza los pronósticos del tempo dependiente de la Dirección Provincial de Defensa Civil espera que para este fin de semana se presenten “muy altas temperaturas” en Entre Ríos, y es por eso que se subrayó la necesidad de extremar las medidas de precaución y recomendaciones del caso ante un golpe de calor, “principalmente para el día domingo”, se indicó a es esta Agencia.

Para este sábado, se prevén vientos débiles a regulares del Noreste y Norte. Parcialmente nublado a poco nuboso. Luego, durante el día, vientos rotando a regulares del Sudoeste y Oeste. Con este fenómeno se estima una “disminución de la humedad. Muy caluroso por la tarde con muy alta sensación térmica” con un “tiempo bueno”. Por la noche, los vientos rotaran a débiles del Norte, con una “temperatura mínima en ascenso y máxima en marcado ascenso”: Así es que se estiman las más bajas entre 21º y 22° C., con una térmica de 20º a 21° C. Y en el otro extremo, las más altas, se pronostican 36º y 40° C. con una sensación entre 38º a 42° C., siendo las mayores sobre el Oeste de la provincia.

Para el domingo ya, el calor irá en ascenso. Se presentarán “vientos débiles a regulares del Noreste y Norte rotando a débiles y regulares con incrementos a moderados del Sudoeste y Oeste. Despejado a poco nuboso, pero con abundante nubosidad temporal sobre los departamentos del Sur de la provincia”, se detalló. En canto a la humedad habrá poco cambio. Pero sí se pronostica que esté “muy caluroso a sofocante por la tarde con muy alta sensación térmica”. Por lo que se anticipó un probable “golpe de calor”. La nubosidad en incremento paulatino hacia la noche. La temperatura mínima estará entre los 21º y 24° C., con una sensación térmica de entre 22º a 25° C. Las máximas, de temer, estarán entre los 37º y 42° C. con térmicas de entre 40º a 45° C.