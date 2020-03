Aprietes contra docente opositora a acueducto minero

Print This Post

La organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunció que una de sus integrantes y docente de la escuela de El Peñón sufre persecución debido a la lucha que mantiene en contra de las mineras.

Según afirmaron, la víctima es Patricia Reynoso, quien mantiene una activa lucha por la defensa del río Los Patos. La docente habría recibido un pre-sumario en donde se le indica que podría perder su cargo de docente y no se le da motivos claros.

La organización acusa a los gobiernos provincial y municipal y a la empresa minera Livent como quienes impulsaron este sumario.

“Con testimonios imprecisos y dudosos de personas involucradas con la minera Livent y el gobierno municipal, le han impuesto una sanción incoherente con la vaga acusación que se adjudica, suspendiéndola del cargo y de sus haberes sin haber tenido derecho a una defensa. La docente declara que los hechos narrados fueron tergiversados para poder inventar alguna excusa para sacarla del ámbito escolar y presionarla para que deje de defender el río Los Patos”, dice en un documento.

Malestar

El Ancasti dialogó con la docente quien cuestionó la separación preventiva del cargo, sin goce de haberes, sin haber tenido la posibilidad de ejercer su defensa ante la situación.

«Dicen que es una medida preventiva pero ya me sancionan de antemano sin saber si las acusaciones responden a la verdad o no».

Ramírez contó que es profesora de Educación Física en dos escuelas secundarias de Antofagasta. Según relató, una de las acusaciones es por un supuesto abandono de servicio con el objeto de participar de una reunión por el acueducto. «Dicen que yo dejé de participar en una reunión en la que estaba el supervisor, cuando ya terminaba la reunión le pregunto si me otorgaba el permiso para poder asistir a otro encuentro en la que se iba a tratar el tema del acueducto y él me dio autorización y ahora me juzgan por un supuesto abandono del servicio, dicen que abandoné mi postura como docente al haberme retirado, pero yo tenía autorización», expresó.

Otro de los cargos del Ministerio de Educación es por una presentación de dos tutores que la denunciaron por exigirles realizar actividad física a dos alumnas que tendrían certificado médico. Ramírez desmintió esa acusación y otra en la que la sindicaron por instar a que los alumnos concurran a las protestas en contra de la construcción del acueducto del río Los Patos.

«Todo es falso y se puede corroborar que no existieron esos hechos», señaló y dijo que hay directivos que ayudaron para separarla del cargo porque están en connivencia con las empresas mineras. «Fueron los de Asuntos Jurídicos, pero soy la única docente que fueron a investigar cuando hay muchas irregularidades dentro de la escuela que no investigaron», manifestó.

Fuente: El Ancasti