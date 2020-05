Arribalzaga: «No podemos continuar en la intranscendencia y en la agonía, sin pretender cambiar el destino que hoy estamos sufriendo»

Print This Post

El presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, dijo que fue en la Revolución de Mayo, «dónde se cimentaron las bases de la nación, la soberanía, la república, el federalismo, muchos esfuerzos, sueños, epopeyas, con los entrerrianos como protagonistas en varios hitos de esos 210 años que han transcurrido de historia».

Consideró que ahora «tan lejos y distantes nos encontramos de ese 25 de mayo de 1810, de lo que lucharon nuestros antepasados en ese sueño para la Argentina y en particular para Entre Ríos, donde es necesario reinventar esa fecha en una nueva revolución pacífica del conocimiento, del desarrollo de oportunidades. No podemos continuar en la intranscendencia y en la agonía, sin pretender cambiar el destino que hoy estamos sufriendo. No debe ser un fin para la política ganar sólo elecciones, debe ser un medio que permita transformar la sociedad, con crecimiento, con valores. Si el fin es lo primero seremos siempre presa de la enjundia de la corrupción», remarcó.

Y añadió: «Está pandemia que estamos atravesando puso blanco sobre negro las falencias de sucesivos gobiernos en materia de educación, salud, economía por nombrar algunas. También marco una gran fortaleza en los ciudadanos que manifestaron de que está forjado el pueblo entrerriano, la solidaridad y el compromiso que volvieron a demostrar como tantas veces en la historia.

Necesitamos un gobierno que asuma responsabilidades y no sólo las delegue en las administraciones locales, que ponga lo que tiene que poner. Las ayudas extraordinarias que llegan a la provincia por parte del gobierno nacional se deben distribuir por porcentaje de coparticipación. Digo las cosas como son, desde hace muchos años los municipios locales asumen con recursos propios muchas falencias del estado provincial, en salud, educación, seguridad, caminos, y hoy el estado provincial no parece tener la empatía que la circunstancia requiere».

Asimismo se refirió a «la vergonzosa crisis institucional que atraviesa la justicia entrerriana,que no es una cuestión menor donde se produjo el tembladeral que uno de los vocales del Superior Tribunal desató en diciembre pasado cuando explicó sus argumentos para declinar su postulación a renovar la conducción del máximo tribunal de la provincia. En esa oportunidad dijo que no se iba a entregar a las mafias y se despachó con fuertes dichos que salpicaron a la Procuración y con declaraciones que denunciaban la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. Esas manifestaciones deberían ser investigadas para transparentar las instituciones y su división de poderes.

Ahora también pregunto ¿se habrá aprovechado está cuarentena para trazar las líneas de un plan que nos ayude a salir en lo económico. El pueblo no tiene espaldas para soportar por mucho tiempo está situación?, interrogó Arribalzaga.

Finalmente consideró: «El actual gobierno debe asumir sus responsabilidades, es su segundo mandato de una sucesión de diecisiete años de un mismo partido dirigiendo los destinos provinciales y en esto va también la caja de jubilaciones, el IOSPER y mucho más”.

“Podría seguir enumerando, pero está en quien detenta el poder concedido por las urnas, dar ese paso trascendente de los grandes estadistas. Los entrerrianos con seguridad estamos dispuestos, sólo falta no le rehuyan, para comenzar esa revolución pacífica que cambie el destino y que quiénes vivimos en esta provincia, podamos concretar el sueño del 25 de Mayo de 1810″, concluyó el titular de la UCR de Entre Ríos.