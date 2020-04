Ater retoma la atención al público en forma reducida y con turnos previos

Connect on Linked in

La Administradora Tributaria de Entre Ríos comenzará este martes en Paraná y el miércoles en otras cuatro ciudades la atención personalizada con turnos previos vía web o telefónicos. Se atenderá de 8,30 a 12,30, exclusivamente para cuatro trámites habilitados.

En el marco de las disposiciones que flexibilizan las restricciones de la emergencia sanitaria, y con el objeto de brindar los servicios esenciales en materia fiscal, desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater) se dio a conocer un esquema de atención presencial progresivo que se iniciará este martes en Paraná y continuará desde el miércoles en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Así lo indicó el titular del organismo, Germán Grané, en la conferencia de prensa virtual realizada este lunes desde la Casa de Gobierno. El funcionario recordó además las medidas tributarias de alivio fiscal que dispuso el gobernador Gustavo Bordet y otros temas relacionados con actividades de Ater.

Cita

La nueva modalidad de atención personalizadas se realiza con otorgamiento de turnos y con cita previa, iniciando el esquema en la capital provincial este martes (Oficina de atención y Oficina de Sellos), y el miércoles en las oficinas de atención de Concordia, Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú, mientras que en el resto de localidades se irán habilitando progresivamente quedando disponible las vías electrónicas de autogestión o de asistencia telefónica.

“Esas cinco representaciones territoriales son las más grandes y nuclean más del 50 por ciento de los contribuyentes, por ende es una respuesta inmediata que ya vamos a dar”, dijo Grané y reiteró que la atención se realiza con cita previa, solo para los cuatro trámites específicos.

Aclaró que la gestión de turnos se debe realizar desde la página web de Ater (www.ater.gob.ar) pudiendo ser cancelados o reprogramados en cualquier momento. También se pueden comunicar sin cargo al 0810-888-2837 los contribuyentes que no puedan tramitarlo por esa vía.

Los cuatro trámites habilitados mediante esta modalidad son altas y bajas de Ingresos Brutos (Directo, CM, Régimen Simplificado) y Ley 4035; solicitud y renovación de marcas y señales; renovación y autorización de protocolos (para los escribanos públicos); e intervención de los instrumentos generados por sellos web.

Recuados

Grané dijo que en las representaciones territoriales se garantizan todas las medidas de prevención tanto para los trabajadores para las personas que concurran.

Señaló que se trabaja con el personal del organismo en el cuidado reglamentario sugerido desde el Ministerio de Salud, tanto en el uso de barbijos o tapa boca como así también de otros materiales preventivos para la desinfección de manos y superficies de trabajo. Se prevé además el distanciamiento de mostradores o escritorios y el ordenamiento en los accesos.

No obstante, en virtud de garantizar el mutuo cuidado se solicita a los contribuyentes: concurrir con barbijo o tapaboca para usar dentro de las oficinas. Presentarse con anterioridad no mayor a cinco minutos del horario fijado en el turno y mantener una distancia de dos metros entre personas. Respetar el trámite por el que se pide el turno (no se atenderán otras demandas). Cumplir con todos los requisitos para hacer el trámite (no se atenderán con requisitos incompletos). No concurrir a las oficinas en caso presentar síntomas como resfrío, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o tos seca, por favor quedarse en su casa y en lo posible comunicarse con su médico de cabecera o bien al Ministerio de Salud 0800 777 8476.

Por otro lado, Grané reiteró los beneficios fiscales que se dispusieron en la provincia, a través del Decreto 520, mediante el cual se estableció la condonación de multas e intereses para los vencimientos que se daban entre el 17 y el 31 de marzo.

Detalló que en esa disposición también se fijó la suspensión de las actualizaciones previstas para Ingresos Brutos, tanto régimen simplificado como régimen general. «Regirán valores que fueron dispuestos en diciembre de 2018 y que se mantuvieron durante en 2019. También se dispuso la prórroga de la vigencia de exenciones en materia de impuestos automotor e inmobiliario. Eso está dispuesto en la Resolución 55 de administradora tributaria», especificó Grané e invitó a los vecinos a que visiten al sitio web de ATER, www.ater.gob.ar, para conocer en detalle los beneficios fiscales y alivios que dispuso que gobernador.

Botón de pago

Luego, anunció que en el marco de la pandemia y las medidas sanitarias desde este lunes está disponible el sistema de botón de pago. Dijo que es un mecanismo para abonar y cumplir con las obligaciones tributarias de manera muy sencilla. Primero se ingresa al sitio de la Ater, donde hay un link que está muy visible, y luego en tres pasos sencillos se puede abonar cualquiera de los tributos que se denominan de padrón. “Se ingresa al sitio, luego se hace click en el botón y se despliega un menú donde hay que ingresar un código de barra, la tarjeta vinculada a una cuenta bancaria y automáticamente se validan los datos y se pueden abonar los tributos”, explicó.

Indicó que el servicio se dispuso debido a muchas consultas que hubo en el marco de aislamiento donde “muchos vecinos a pesar de las dificultades también pretender estar al día y cumplir con las obligaciones fiscales”.