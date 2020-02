Aumentan hasta ocho mil el límite de extracción de efectivo en comercios

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La manera de retirar efectivo a través de tarjetas de débito mutó en los últimos años por lo que ahora es posible hacerlo no sólo mediante un cajero automático sino que existen nuevas opciones como la extracción en comercios. Actualmente esta modalidad funciona tanto en estaciones de servicio, como en locales de comida rápida, supermercados y farmacias.

En ese contexto, y ante una mayor demanda de los comercios y de los consumidores, el tope para retirar pesos en estos puntos se incrementó hasta ocho mil pesos desde el límite anterior de cinco mil. Así lo dispusieron las terminales de administración de pagos First Data y Prisma, según le confirmaron a Infobae fuentes de Visa y Mastercard.

Cómo funciona el servicio

Para poder extraer dinero en efectivo de comercios como supermercados Coto, Carrefour, Wall Mart, Jumbo, Makro, La Anónima o Changomas; estaciones de servicio como YPF o Axion e incluso locales de comida rápida como Mac Donald´s, es necesario hacer primero una compra con la tarjeta de débito. Este es otro de los puntos por los cuales los locales comerciales se ven incentivados a dar el servicio ya que conlleva un aumento de las ventas.

En el ticket de compra se tiene que ver reflejado que la extracción no tiene costos adicionales. Por otra parte, la compra no tendrá que tener ningún monto en particular.

El servicio lo prestan tanto Visa como Mastercard. En el primer caso, a través de su marca “Extracash” y en el segundo mediante “Cashback”. El tope máximo de efectivo por transacción de ocho mil pesos, como cualquier otra compra con tarjeta de débito, se encuentra siempre sujeto a la existencia de fondos en la cuenta bancaria del usuario y al límite máximo permitido por el comercio adherido.

La extracción de efectivo fuera de las sucursales bancarias es una vía para hacer crecer el alcance del sistema financiero, en particular en pequeñas localidades con poca presencia de cajeros automáticos. Según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central, en la Argentina existen 4.900 “puntos de extracción extrabancarios”, es decir, comercios que permiten retirar efectivo a la hora de comprar con tarjeta de débito.

Otra alternativa para el retiro de efectivo son las 3.500 sucursales de las redes de cobranza, como PagoFácil o Rapipago. Entre ambas alternativas, los lugares no bancarios en que se puede retirar efectivo suman 8.900 locales. Esta red toma relevancia si se considera que en toda la Argentina existen 16.000 cajeros automáticos.

No hay que perder de vista que la inflación opera como uno de los argumentos para entender la suba del límite de extracción teniendo en cuenta que 2019 finalizó con un alza de precios de 53,8 por ciento según el Indec y se espera una inflación para 2020 en torno al 41,7 por ciento de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

Asimismo, los comercios se ven beneficiados por este servicio dado que reducen los costos en lo que refiere a la contratación del servicio de caudales. Por razones de seguridad, las grandes cadenas comerciales contratan ese servicio para retirar la recaudación de sus sucursales al final de cada jornada. Al reducirse la cantidad de efectivo remanente, se atenúan también esos costos.