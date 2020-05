Aumentaron las consultas y denuncias por discriminación en redes sociales en Entre Ríos

Print This Post

En Entre Ríos se registró un crecimiento de presentaciones por discriminación en redes sociales, confirmó a AIM el delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Julián Ríos. También, hubo consultas por discriminación y xenofobia por Covid-19.

En el último tiempo “fueron creciendo denuncias por amenazas y actos de discriminación en redes sociales, como así también en esta nueva aplicación que se llama Tik-Tok”, indicó el funcionario nacional a esta Agencia, quien precisó: “Muchas veces hay difusión de imágenes que implican discriminación por racismo, xenofobia u orientación sexual y ahí rápidamente intervenimos para que se frene esa imagen que perjudica a la persona”

Precisamente, la delegación “trabaja con el personal especializado en redes y medios para que no se den casos de discriminación”, detalló.

Hay varios tipos de discriminación, pero entre los más comunes aplicados a las redes sociales son: social, cuando una persona (o grupo) es tratada de forma perjudicial a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; de género, cuando se trata de manera desigual a la personas según su orientación sexual; y racial, cuando se agrede a las personas por motivos raciales, tono de piel u otras características físicas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras.

Por otro lado está el ciberbullying, que es el uso de Internet, telefonía móvil y vídeojuegos online, principalmente para ejercer el acoso psicológico entre iguales.

El virus no discrimina; no discriminemos nosotros

En la provincia, desde que se ingresó en cuarentena el 20 marzo, “hubo consultas sobre casos de discriminación por Covid-19, sobre todo el personal de salud”, confirmó el delegado, quien aclaró que, sin embargo, “hubo muy baja tasa de denuncia, pero muchas consultas sobre cómo actuar frente a esto, no solamente del personal de salud sino, también, de otras áreas que prestan servicios esenciales considerados por el gobierno”.

Además, “hubo consultas sobre casos de xenofobia, porque personas de origen asiáticos eran sospechados de tener el Covid-19”, detalló.

“Como pudimos ver en todo el país, en los hogares y edificios se escrachaba a los trabajadores de salud porque se sospechaba que tenían el Covid-19, por eso a partir de esto se lanzó una campaña nacional que se llama ‘El virus no discrimina; no discriminemos nosotros’, para que no pase lo que ocurrió en los ’80 con la llamada ‘peste rosa’ cuando apareció el virus del VIH, que llevó a varias personas a ser discriminadas, aisladas y quedaron en soledad”.

Dónde y cómo realizar consultas y denuncias

Actualmente la oficina del Inadi en Paraná está cerrada, “pero se toman consultas y denuncias por Whats App (de 8 a 15hs) al +5491128534479; por correo electrónico (entrerios@inadi.gob.ar); o por el sitio del organismo nacional: https://www.argentina.gob.ar/inadi/asistencia”, remarcó Ríos.