Bahl anunció que licitará la sistematización de un área del Arroyo Antoñico

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El presidente municipal recorrió la zona y confirmó que se consiguió el financiamiento para concretar el proyecto de infraestructura y que se licitará en 60 días. Así, se dará respuesta a un reclamo histórico por el peligro que se genera en días de lluvia a causa de la inundación del puente y el anegamiento de las viviendas. “Es una obra importantísima, definitiva y que trae una solución real”, sostuvo el mandatario.

«Desde el inicio de la gestión, venimos trabajando en conjunto con los vecinos de esta zona del Arroyo Antoñico para darle una solución definitiva a los múltiples inconvenientes que los afectan” explicó el intendente Bahl en la recorrida de este sábado por calle Gálvez, donde junto con el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, se reunió con los vecinos.

En este sentido explicó: “Nos comprometimos a tener preparado un anteproyecto de obra para abril, que ya pusimos a su disposición. El planteo tuvo muy buena recepción y hoy vinimos a contarles que hemos conseguido el financiamiento. Dentro de 60 días, con el Decreto firmado, se llevará adelante la licitación”, anunció el intendente a los vecinos.

En este sentido Bahl resaltó: “Esta es una zona importante de la ciudad, un área en constante desarrollo. Es fundamental y urgente llevar a cabo obras de esta naturaleza, no sólo para mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino también para comenzar a pensar en la Paraná del futuro”.

Y por último subrayó: “Durante mi gestión, las obras van a buscar la solución integral y definitiva de los problemas; no van a ser meros parches, que le dejen la dificultad al que sigue. Y se van a enmarcar en un proyecto general de Ciudad: no podemos invertir en obras desconectadas unas de otra que después no sirvan para nada”.

Detalles

El proyecto consiste en la ejecución de una nueva alcantarilla, la construcción de un conducto sobre el cauce del arroyo, la sistematización de desagües de calle y viviendas, el restablecimiento de la conexión vial, la seguridad de la circulación peatonal y la readecuación de la iluminación.

Durante los últimos meses, los ingenieros del Municipio dialigaron con los vecinos y analizaron el escurrimiento del arroyo y de toda la cuenca para brindar una obra que permita ingresar y salir del barrio sin inconvenientes. Además, para encontrar una solución a un punto muy peligroso como es la intersección de Gálvez y el Arroyo Antoñico en los días de grandes lluvias.

Bernardita Ciarroca, vecina de calle Gálvez, sostuvo: “Hemos acordado con los ingenieros del Municipio el proyecto que nos presentaron en tiempo y forma el 27 de abril. Es muy importante que podamos aportar a la concreción de la obra para no tener más problemas de inundación o que ocurran más tragedias. En gestiones anteriores no nos dieron soluciones, por eso destacamos que el intendente Bahl cumpla su palabra. Esto hace a nuestra calidad de vida, la seguridad y al bien común de la ciudad”.

Alberto Galetto, otro vecino del lugar, destacó: «El beneficio es para toda la ciudad, no solo para los que viven a la vera del arroyo y para los que vivimos en la zona. Calle Gálvez está cortada desde el 14 de diciembre. Destacamos el gesto del Intendente de acercarse personalmente al barrio a pesar de la lluvia y comunicar la noticia. Demuestra la forma de trabajo de esta gestión que es escuchar al vecino, participar y salir a las calles”.