Bahl instó a «seguir trabajando juntos y cuidándonos entre todos»

Al cumplirse 30 días del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el intendente de Paraná, Adán Bahl, realizó el informe diario de acciones llevadas adelante durante esta emergencia sanitaria.

En primer lugar, valoró el comportamiento responsable de la mayoría de los paranaenses cumpliendo con el protocolo de quedarse en casa. Esto permitió, señaló, «que en la ciudad se hayan dado solo 6 casos, lo que es un número significativamente menor para una ciudad de 300.000 habitantes».

Por otro lado, recordó que a principios de marzo cuando se conocieron los primeros casos de la enfermedad en el país, entendió que debía prepararse «un plan de emergencia convocando a todo el equipo de gobierno».

Señaló que «la estrategia se dividió en tres ejes» y enumeró los mismos:

En primer término, mencionó «trabajar alineados con las decisiones que se tomaran tanto desde la Nación como desde la Provincia. Entendiendo que mantener el contacto permanente con el Presidente Alberto Fernández y con el Gobernador Bordet era la única manera de garantizar la implementación eficiente de todas las medidas orientadas a prevenir y contener el avance del virus».

«Quienes contamos con experiencia en el ejercicio de la función pública, sabemos que ante una crisis, el único modo de proceder si se quiere superarla, es aunando esfuerzos, trabajando en conjunto y de manera coordinada», señaló Bahl, y detalló: En este sentido, adherimos de modo inmediato al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial por el cual se declaró la emergencia sanitaria, dando inicio a las medidas y protocolos que tal situación demandaba. Asimismo, replicamos desde el primer momento, toda recomendación brindada por la autoridad sanitaria nacional, que sigue siendo nuestra referencia en el área. Junto al Gobernador Bordet, recorrimos los Hospital de la Baxada y San Martin, y desde el Municipio asistimos en todo lo necesario a fin de ponerlo a punto como centro de atención de eventuales pacientes afectados por el virus».

«Desde el primer día el Municipio se desempeña como veedor y ejecutor directo del Programa Nacional Precios Cuidados, a partir del cual protegemos a los vecinos de cualquier sobreprecio. No es tiempo para avivados. Que sepa el paranaense que hay un Estado Municipal cuidando su bolsillo», advirtió.

En segundo término, Bahl afirmó que «otra de las prioridades consistió en cuidar siempre la salud del vecino».

En ese sentido, afirmó: «Necesitábamos garantizar todo lo necesario para que el paranaense pudiera quedarse en casa y cumplir con el aislamiento social preventivo, particularmente, en lo relativo a la provisión de los servicios públicos. En diciembre del año pasado, recibimos un Municipio al borde del colapso y los pocos meses que llevábamos de gestión fueron insuficientes para recuperar todo lo que debíamos. Sin embargo, no sólo logramos poner en marcha la capacidad operativa municipal sino que también conseguimos que continuara funcionando en un contexto adverso».

Dentro de este eje, remarcó que las medidas tomadas fueron:

«Garantizar la recolección de residuos en tres turnos, garantizar el suministro de agua potable y los servicios esenciales como el mantenimiento del alumbrado público y el desmalezamiento de los espacios comunes. Hoy hay un Municipio funcionando».

Y acotó: «Continuamos haciendo obras, como la histórica reparación de calle Cura Álvarez», al tiempo que «decidimos habilitar un espacio para que los vecinos en situación de desamparo pudieran cumplir la cuarentena en las mejores condiciones posibles. Además de un techo, comida y abrigo, en esa casa común, sostenida con solidaridad y mucho amor, diariamente se llevan a cabo actividades de capacitación y recreación, con todos los recaudos que estos tiempos imponen».

«Conjuntamente con la Policía de la Provincia, bloqueamos los accesos a la ciudad con el objetivo de controlar los vehículos que ingresaban. En el espacio público, sobre todo en los lugares susceptibles de que se produzca concentración de gente, como las zonas bancarias, estamos permanentemente controlando que cada vecino mantenga la distancia recomendada», prosiguió el presidente municipal.

Además, recordó que «todos los días procedemos a la desinfección de calles y mobiliarios urbanos, como garitas de transporte público de pasajeros o bancos de plazas. Y bregamos porque en el transporte público se tomen idénticas medidas de higiene en resguardo de la salud».

Consideró que «la situación alimentaria en Argentina era ya bastante complicada incluso antes de la pandemia. El aislamiento obligatorio dejó a muchos de nuestros vecinos sin la posibilidad de ganarse el sustento diario. Por eso, a través de la institución de mesas de coordinación y otras acciones, como la apertura de las cocinas de los jardines maternales a cargo del Municipio, hemos reforzado la política alimentaria, extendiendo y profundizando la asistencia conforme a las necesidades detectadas. Además de reforzar la situación sanitaria con la entrega de kit con productos de desinfección».

También señaló que «es perentorio difundir y concientizar sobre los mejores modos de cuidarse. Por eso, desplegamos operativos informativos y de control por todos los medios, haciendo fundamental hincapié en la necesidad de cumplir con la cuarentena y de mantener el distanciamiento social en caso de tener que salir».

Además, mencionó la «extensión el horario del Servicio de Atención al Vecino» e informó que «articulamos con los feriantes un sistema de envío de los productos dentro del programa denominado «El Mercado en Tu Barrio». Estuvimos al lado de los emprendedores para el desarrollo de equipos de desinfección del Covid-19 como aquellos jóvenes solidarios que fabrican máscaras con impresiones 3D. Generamos una Red de Ayuda Voluntaria para adultos mayores».

«Desde los centros de salud llevamos adelante el operativo de vacunación antigripal a domicilio para mayores de 65 años», acotó

«El último lineamiento bajo el cual se tomaron todas las decisiones», continuó Bahl, «es la necesidad de cuidar a las trabajadoras y los trabajadores del Municipio».

«Ellos son los que diariamente sostienen a la ciudad. Gracias a su labor, todos nosotros podemos quedarnos en casa. Su vocación nos cuida y protege. Y por eso, les estamos muy agradecidos», señaló.

«Además de capacitarlos en métodos de autocuidado y prevención específica del COVID, les proveemos de los elementos e insumos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las máximas condiciones de seguridad. Además se han extremado los protocolos de higiene y desinfección tanto de los vehículos como de las herramientas de trabajo. Confección de barbijos, cofias, mamelucos y elementos para los trabajadores municipales en el taller textil», enumeró.

Para finalizar, el Presidente Municipal se dirigió a los vecinos de esta manera: «Hemos hecho mucho esfuerzo. Hace un mes que ustedes permanecen en sus casas, cumpliendo con la cuarentena, siendo responsables. Les quiero agradecer mucho por eso. Por haber entendido de inmediato la importancia de acatar lo que se nos pedía. No ha sido en vano. Logramos lo que nos propusimos: aplanar la curva de contagios. Tantas vidas se han salvado producto de su compromiso. Pero necesitamos seguir así, no relajarnos. Porque hacerlo, no sólo implicaría un retroceso, sino que volvería a poner en riesgo nuestras vidas. De esta situación vamos a salir, pero si continuamos como hasta el momento: trabajando juntos y cuidándonos entre todos».