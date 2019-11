Barberán: “Recurriremos a la justicia pero apelamos al diálogo”.

Connect on Linked in

El secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Mario Barberán, criticó a los legisladores que dieron sanción definitiva al proyecto de Ley de Servicios esenciales y advirtió a AIM que el texto que quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación “vulnera derechos adquiridos de los trabajadores”. La entidad recurrirá a la justicia para frenar la aplicación de la norma el gobernador, Gustavo Bordet, la promulga.

El Senado sesionó a puertas cerradas ayer, para impedir el ingreso de los trabajadores municipales quienes se manifestaron en la puerta de Casa Gris para rechazar el proyecto que obtuvo sanción definitiva por el que se declararon “servicios esenciales” la recolección de residuos domiciliarios, la potabilización del agua, el transporte y, también, los que se prestan en el cementerio.

El texto “es inconstitucional y para nosotros es muy doloroso porque primero logró media sanción en la Cámara Baja (entre gallos y media noche) y los diputados trataron de explicar lo inexplicable y los senadores hicieron lo mismo”, dijo a esta Agencia Barberán.

En ese sentido, apuntó que les “duele porque hay una contradicción muy grande entre lo qué dicen y lo qué hacen los legisladores; cada 17 de octubre los funcionarios electos por el pueblo (quienes muchos están ahí por nuestro trabajo militante) se golpean el pecho nombrando al movimiento obrero organizado y, después, entran en esta dicotomía alarmante que es inconstitucional, porque vulnera derechos adquiridos del pueblo trabajador argentino”.

“Es una posición hipócrita la de los senadores, porque muchos decían que no la acompañaban porque iba en contra de derechos adquiridos, que no compartían el contexto, que era algo ‘traído de los pelos’, y después la aprueban a libro cerrado, pero bueno, la historia los va a juzgar y los trabajadores también”, indicó.

En ese marco, el dirigente municipal consideró que la norma será “el principio de una serie de cuestiones que tocarán, inclusive, a otros sectores; es una pequeña reforma laboral encubierta que comienza así y pretenderá continuar”, por lo que desde Festram tienen “la convicción de combatir este tipo de proyectos de Ley a través de la Constitución, la justicia y si hay que estar en la calle también lo haremos”.

Si el Ejecutivo promulga y reglamenta el texto, “vamos a interponer, a través de los asesores legales, un reclamo en la Justicia para que se revise la norma y se vuelva para atrás”, adelantó el dirigente.

“A ellos les molesta que los trabajadores reacciones y reclamen pero no les molesta las gestiones desastrosas de varios intendentes que hacen que los trabajadores reaccionen y reclamen, por ejemplo: les incomoda que no se junte la basura pero no dicen nada de que los trabajadores estén precarizados, que les paguen poco, que no se los capacite o no se les de las herramientas y ropa de trabajo que pone en riesgo la salud, ya que algunos se pinchan con jeringas en los basureros a cielo abierto”, remarcó.