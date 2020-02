Benedetti espera que Bordet aborde efectivamente la reforma política

Connect on Linked in

Entre las primeras repercusiones tras el discurso de apertura del período legislativo 2020 por parte del gobernador Gustavo Bordet, el diputado nacional por la UCR, Atilio Benedetti, planteó este año se presenta la oportunidad única para llevar adelante las reformas anunciadas. En diálogo con AIM, reafirmó también el rol de colaborar desde la oposición observando el “mejor desarrollo institucional”.

El congresista de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Atilio Benedetti, consideró que el discurso del mandatario provincial ante la Asamblea Legislativa fue “un discurso reiterativo”, ya que lo dijo haber escuchado su contenido “en otras oportunidades”. No obstante en declaraciones a esta Agencia planteó que “hay un montón de buenas intenciones del gobernador que no hay cómo no coincidir. Después en lo esencial creo que habló de dos temas: La reforma política y de la necesidad de darle sustentabilidad a la Caja de Jubilaciones de la provincia. En 2018 ya lo escuché con estos dos temas. Espero que esta oportunidad realmente los aborde. Lo de la reforma política porque es una necesidad para la provincia de Entre Ríos y en todo caso este es el año adecuado. No hay elecciones. Es ideal para tratar este tema, actualizar el funcionamiento de los partidos políticos, la transparencia. Ahora con respecto con terminar con terminar con los privilegios y darle sustentabilidad a la Caja, espero que en esta oportunidad el gobernador tome la iniciativa. Porque más allá de pedir la conversación colectiva, la responsabilidad que les han dado los entrerrianos, es muy grande. Él ha sido convalidado con los votos de manera contundente en las elecciones del año pasado”, reconoció.

En cuanto al rol que le cabe a la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio como oposición tanto a nivel nacional y provincial, Benedetti consideró que tienen “la voluntad de contribuir con las autoridades que han sido legítimamente elegidas por los ciudadanos. Tenemos un espíritu colaborativo, lo hemos demostrado en el Congreso de la Nación. Y no tengo dudas que acá en la provincia tenemos el mismo espíritu. De todas maneras no vamos a dejar de señalar las cuestiones que de alguna manera atenta contra el mejor desarrollo institucional”, aclaró.