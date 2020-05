Berruhet: «El Gobierno busca al campo para la foto, mientras los productores se funden»

Connect on Linked in

El presidente de la de Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren (Coopar), Felipe Pablo Berruhet, manifestó a AIM su malestar por las subas –en promedio- de un 50 por ciento en los valores del Impuesto Inmobiliario Rural y cuestionó que ese aumento “esté por encima de cualquier dato oficial de la inflación. “No sólo el Gobierno no nos consultó, sino que, a pesar de la crítica situación que atraviesa la provincia, usa y abusa de su poder con el único sector que, como es habitual, pondrá el hombro para sacar el país adelante”. «Los funcionarios buscan al campo solo para la foto, mientras los productores se funden».

Berruhet denunció que las subas «en algunos casos llegan al 70 por ciento, en otros casos, algunos productores pagaron un 40 por ciento, pero en general, los aumentos son superiores al 50 por ciento”, sobre todo en zonas ganaderas y mixtas, que también el año pasado habían tenido el mismo porcentaje de aumento.

Berruhet, contador de profesión, recordó que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social: “Está demostrado que hay decisiones que no se toman por el frio cálculo de los números, sino por sensaciones, por expectativas, por confianza, por incertidumbre, por un montón de situaciones que no son económicas. Por eso, me parece sumamente imprudente que, en el contexto actual, el Gobierno haya decidido un aumento del 50 por ciento –en promedio- del Inmobiliario Rural. Con este impacto, muchos productores deberán afrontar un incremento del impuesto que sólo contribuirá a complicar la situación, aunque desde el Gobierno, en el mes de febrero, el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, haya dicho que nos convocaría, justamente para hablar de este tema”.

En rigor, Berruhet recordó que, en el segundo mes del año, Bahillo aseguró que existía una “fijación casi obsesiva” por parte de la dirigencia rural “que suena más a buscar un elemento disruptivo para diferenciarse, una excusa para hacer política partidaria que a construir una agenda del desarrollo productivo, que es la indicación que tenemos del gobernador, y que vamos a hacer”.

El dirigente cooperativista trajo a colación que entonces, el funcionario había dicho que le parecía que el único tema que tenían los agropecuarios era “el impuesto inmobiliario rural”, cuando faltaban más de 90 días para el vencimiento de este tributo.

Berruhet señaló que el mismo ministro señaló, en ese momento, que a la evaluación (del monto de ese impuesto) la haría en esos días. Dijo Bahillo: “Estamos a tiempo, los consultaremos a ellos (los dirigentes del sector agropecuario) y lo charlaremos. Si nos podemos poner de acuerdo, bien. Y si no, asumiremos la responsabilidad que nos han dado los entrerrianos, que es llevar adelante la gestión provincial y las cuentas públicas”.

En realidad, dijo Berruhet evocando las palabras del funcionario, que antes de ayer se reunió con dirigentes de la Comisión de Enlace Agropecuaria Provincial, “ni nos convocó, y de lo que dijo, solo se cumplió el adelanto de que sería el mismo Gobierno el que tomaría la decisión de aumentar, amparado por los votos con que se impusieron en las elecciones. Y la verdad, el Gobierno nos volvió a sacudir con un incremento que solo contribuirá a que cada vez más, más productores se fundan”. “El Gobierno lo justifica muy fácil, sin considerar el contexto actual y la situación de crisis que atraviesan el país y la provincia. Dice ‘es la inflación’, y ya está. Si la inflación va a manejar los destinos del país, bueno, vamos a ajustar por inflación todo…”, fustigó.

“De por sí, ya el Impuesto Inmobiliario es alto y lo lamentable es que el Estado no devuelve lo que el sector aporta. O sea, lo que nosotros aportamos por los servicios que recibimos”. El tributo “afecta a la producción, devasta los bolsillos de los agropecuarios, debilita las perspectivas de crecimiento del campo a mediano y largo plazo, y mina las posibilidades de desarrollo en la provincia. Y más aún, en este contexto de crisis”.

Un buque insignia al que nadie cuida

El dirigente agropecuario destacó que el Gobierno tiene un “buque insignia”, que es la actividad agropecuaria. “El campo es la locomotora que mueve la economía. Pero si a esa locomotora le ponés palos en la rueda, no le echas combustible, no le limpias el parabrisas, y hacés todo lo posible para que no empuje, seguro terminará sin moverse. Me parece que el Gobierno no entiende que su función no es esa…”.

Tras las reciente decisiones del Gobierno, entre ellas prohibir el acceso a los créditos al 24 por ciento lanzados en el marco de la pandemia de Covid-19 a los productores que guardan más de cinco por ciento de trigo o soja, además de otras acciones contra el sector, dadas a conocer desde diciembre de 2019, cuando asumió la gestión de Alberto Fernández, Berruhet advirtió cómo «se va acumulando la cadena de desaciertos, yerros y errores de diagnósticos, por falta de conocimientos del sector, por idoneidad o por intencionalidad, pero la realidad es que lo único que suma es incertidumbre al único sector activo de la economía que, por sus características, por su capacidad y por el contexto mundial, aparece como el buque insignia para poder atravesar este temporal global».

A confiscar la renta del sector agropecuario

Berruhet recordó: “ya estuvimos ahí, ya vimos esa película. Es el mensaje kirchnerista, que a toda voz clamó y clama ‘vamos a confiscar la renta del sector agropecuario’ ; personalmente, creo que es el objetivo final. Vienen a confiscar el 100 por ciento de la renta. En el estado actual, la confiscación del 100 por ciento de la renta sería Retenciones, Ganancias, Inmobiliario Rural, Sellos y cuanta otra normativa haya, pero, lo que no ven es que, si toman esta medida, lo único que harán será paralizar el sector, siempre y cuando no vayamos a un conflicto. Sinceramente, creo que la Argentina no se merece en este momento un conflicto entre el más pujante sector económico y la administración central actual. No se lo merece, y todos debemos empujar en ese

sentido”.

Para Berruhet, el sector agropecuario “está poniendo mucho esfuerzo, mucha paciencia, pero los Gobiernos Nacional y Provincial están haciendo lo contrario, y están colmando nuestra paciencia. Y cuidado con agotar la paciencia de los justos”. “Si se produce la confiscación de la renta, al campo entrerriano lo van a paralizar. Y estoy seguro que eso no será bueno para nadie”.

Pandemia, ¿y después?

El contador señaló que si además del confinamiento obligatorio que se impone por la pandemia de Covid-19, además, “el Gobierno pone una restricción económica al sector más pujante del país y la provincia; yo estimo que se está equivocando de camino. No entiendo cuál es su justificación para aumentar el IIR un 50 por ciento, en promedio. No creo que así haya salida, ya que, en el mejor de los casos, al sector lo van a meter en una meseta que hará que nadie más invierta en nada”.

Cruzás el charco y hay otra realidad

El dirigente cooperativista señaló que, mientras en la provincia de Santa Fe, el Gobierno estudia una rebaja del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, porque es consciente que el campo es el único que puede producir un movimiento económico después de la pandemia, “en Entre Ríos, el Gobierno provincial le pega un mazazo al sector más pujante de la economía, al único que, en corto plazo puede revertir la situación de crisis. La verdad, me resulta muy llamativo. Estoy seguro que nos merecemos recibir algún tipo de explicación sincera, no de circunstancia, pero no la estoy viendo. Tal vez el ministro de la Producción, o el de Economía, tengan una explicación válida para la sociedad, pero yo no la estoy viendo. El sector agropecuario, es blanco de algunos ataques, y no para ponernos en víctimas sino porque es una realidad, ya pasó todas las pre crisis, crisis y postcrisis; cero crédito bancario, un dólar planchado por razones económicas; un nivel de retenciones importantes, incertidumbre con las retenciones porque las soluciones a los problemas económicos de la Argentina, siempre pasaron por los ingresos. Así, mientras no aprendamos a manejar nuestros costos y nuestros gastos, seguiremos eternamente en el fracaso. Hay que entender que, para sacar a la provincia y el país adelante, tenemos que cinchar todos para el mismo lado. Y eso no está sucediendo”.

De la Redacción de AIM.