Black Friday: Videojuegos para aprovechar

Si te gustan los juegos, es momento de aprovechar una nueva jornada de descuentos online. Playstation, Xbox y Nintendo tendrán grandes promociones, pero los usuarios de PC también encontrarán alternativas más que interesantes. Mirá las mejores ofertas.

Debido a las festividades de fin de año, y dando continuidad a una costumbre que se inauguró algunos años atrás en Estados Unidos, llegó una nueva semana de Black Friday al mundo de los videojuegos.

Hasta el próximo martes 3 de diciembre, las distintas consolas de videojuegos presentarán grandes descuentos para sus usuarios, que podrán aprovechar rebajas de más del 50 por ciento en algunos casos.

Alta Gama

Por eso, vamos a repasar algunas de las ofertas más interesantes, para que ningún gamer se quede afuera.

Playstation 4

Sin lugar a dudas, el descuento más importante tiene que ver con el FIFA 20, que estará al 50 por ciento. Vale recordar que el elevado precio del simulador de fútbol fue una de las polémicas hace algunos meses, cuando salió oficialmente en todas las plataformas.

Lo mismo ocurre con una obra maestra como Red Dead Redemption 2, que estará a mitad de precio.

Por su parte, quienes disfruten los clásicos podrán aprovechar el descuento del 67 por ciento que tendrá la remake HD de Resident Evil 2.

Además, vale la pena pegarle una mirada a juegos como Crash Team Racing Nitro-Fueled (-35 por ciento), Borderlands 3 (-33 por ciento), Call Of Duty: Modern Warfare (-20 por ciento) y Devil May Cry 5 (-67 por ciento).

Xbox One

Al igual que en PS4, el FIFA 20 puede conseguirse a mitad de precio, aunque en este caso se suma también el NBA 2K20.

Por su parte, dos grandes juegos que sacudieron las estanterías este año tendrán descuentos interesantes: Control rebajará su precio un 35 por ciento, mientras que The Division 2 hará lo propio con una baja del 70 por ciento.

Además, habrá descuento en las suscripciones a Xbox Game Pass o Games With Gold, que permitirán acceder a rebajas aún más interesantes.

Nintendo Switch

La gran N no se caracteriza por grandes descuentos, pero sin duda hay una promoción más que interesante: se trata del Legend of Zelda: Breath of the Wild, que tendrá una rebaja del 30 por ciento.

¿Y en PC?

La tienda de Steam será una de las que mayores descuentos presentará. El Gears 5 tendrá una rebaja del 50 por ciento, mientras que el Code Vein hará lo propio en 30 por ciento.

Tomb Raider Collection tendrá un descuento de 86 por ciento: pasará de 3.716 pesos a 522 pesos. Algo similar ocurre con la colección Star Wars, que pasará de valer 3.600 pesos a 1.020 pesos. ¿El dato? Incluye nada menos que 26 juegos.

Dato para no perderse: revisen los descuentos en franquicias. Incluye Assasins Creed, Metal Gear Solid, Mortal Kombat y muchos clásicos más…

