Bolsonaro intenta ocultar muertos por Coronavirus y amenaza con sacar a Brasil de la OMS

Connect on Linked in

Brasil se ha convertido en el peor ejemplo a seguir en la gestión de la pandemia y su presidente, Jair Bolsonaro, pretende tapar el sol con la mano. El líder ultraderechista ha dado este fin de semana una nueva vuelta de tuerca al negacionismo de la gravedad de la enfermedad, al tratar de ocultar las cifras globales de muertes y contagios, además de amagar con salir de la OMS siguiendo los pasos de su admirado homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario intenta enmascarar la trágica dimensión de la Covid-19 en un país sin política unitaria de cuarentena obligatoria por propia decisión de Bolsonaro. Las alarmas por la actitud obstruccionista del gobierno saltaron el viernes por la noche, tras cuatro días seguidos superando el millar de muertos diarios, en la misma semana en que la OMS se mostró muy preocupada por la situación de Brasil y después de superar a Italia colocándose en tercer lugar en número de fallecidos, con 35.026 al cierre de esta edición. La tendencia indica que en breve se colocará en la segunda posición, superando al Reino Unido, que ayer tenía 5.000 decesos más que el gigante sudamericano, segundo ya en contagios globales tras EE.UU., con 645.771 positivos.

El boletín diario con la actualización de cifras que el ministerio de Salud ofrecía cada tarde pasó el viernes a ser divulgado en horario nocturno, tras los informativos televisivos de máxima audiencia, y con una destacable novedad: se informaba de los muertos y contagiados del día, pero no se indicaba del total acumulado. El mismo día, Bolsonaro había amenazado con dejar la OMS, acusando a la agencia sanitaria de la ONU de “sesgo ideológico”.

El viernes, la página del ministerio donde se resumían estadísticamente los datos totales del coronavirus aparecía con el mensaje de “en mantenimiento”, mientras que el último comunicado divulgado tenía un título optimista y nada acorde con la acelerada propagación de la enfermedad: “Brasil registra casi 12.000 recuperados en las últimas 24 horas”. Además, el ministerio, que desde hace tres semanas está dirigido provisionalmente por un militar, el general Eduardo Pazuello, tras las dimisiones de sus dos predecesores por desacuerdos con Bolsonaro, explicó que realizará un nuevo recuento de positivos y fallecidos al considerar que la cifra real es menor –al contrario de lo que se sospecha en el resto del mundo- por haberse sumado, supuestamente, decesos por otras patologías.

Bolsonaro se negó a responder sobre el cambio de metodología informativa al ser preguntado ayer por los periodistas, pero luego tuiteó que los nuevos criterios del ministerio de Salud permitirán ofrecer datos “más precisos” y confirmó que no se darán más cifras totales. “Al acumular datos, además de no indicar que la mayor parte (de los casos) ya no tiene la enfermedad, no reflejan el momento del país”.

Un día antes, el presidente había cuestionado a la OMS después de que la organización alertara a los gobiernos latinoamericanos de que no se puede desescalar cuando la curva sigue creciendo. “EE.UU. salió de la OMS y nosotros estamos estudiando hacer lo mismo, en el futuro: o la OMS trabaja sin sesgo ideológico o también nos vamos a ir; no necesitamos que nadie de fuera opine sobre nuestra salud”, declaró Bolsonaro.

Ante el obstruccionismo de Bolsonaro, los medios de comunicación opositores, como el grupo Globo, redoblaron su apuesta de denuncia contra el mandatario negacionista. “El gobierno intenta volver invisibles a los muertos”, titulaba ayer la edición digital de O Globo, resumiendo las opiniones de los máximos responsables de Salud de varios estados federados del país, también enfrentados al líder populista por su gestión de la pandemia. Y paralelamente, Globo TV tomaba una decisión reservada solo para las noticias más urgentes: interrumpía la emisión de su popular telenovela nocturna –que se emite históricamente tras el telediario vespertino- para ofrecer las cifras del último boletín informativo oficial del coronavirus.

Fuente: La Vanguardia.