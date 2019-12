Bonadio envió a juicio a Cristina Kirchner por cartelización de la obra pública

Connect on Linked in

El juez federal Claudio Bonadio envió este lunes a juicio oral y público a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por cartelización de la obra pública, acusada por haber cometido 174 casos de cohecho pasivo.

En el marco de una investigación derivada de la causa de los cuadernos, referida a un circuito de sobornos vinculados a la Cámara de Construcción, el magistrado envió a juicio a 52 personas entre ex funcionarios K y empresarios.

Serán juzgados también el ex ministro de Planificación y ex diputado Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner; los empresarios Ángelo Calcaterra -primo del ex presidente Mauricio Macri-, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Cristóbal López, entre otros.

En su declaración como arrepentido, Wagner había confesado haber armado con De Vido un sistema de cartelización de la obra pública, algo que después fue confirmado por José López. Además, en esa misma condición, Clarens aportó datos sobre el recibo de coimas y señaló qué empresas y personas estuvieron involucradas.

En su fallo, Bonadio afirmó que “se ha verificado la existencia de esta organización delictiva enquistada en la administración pública nacional, sus integrantes y sus planes delictivos, al igual que la intervención de los empresarios en este mecanismo de corrupción”.

Además, el juez enfatizó que “más del cincuenta por ciento de los procesados ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos”.

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”, señaló el magistrado, que además hizo alusión a una de las anotaciones de Oscar Centeno, autor de los famosos cuadernos. En el escrito recordó que el ex chofer de Roberto Baratta escribió el 7 de septiembre de 2015: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”.