Bono de Anses: Cómo van a cobrar las personas que no tienen cuenta bancaria

El Gobierno está analizando distintos mecanismos. Uno es que cobren mediante los cajeros de Red Link con Punto Efectivo mediante un código. Correo Argentino y billetera virtual, otras alternativas.

El Gobierno tiene varias alternativas en estudio para que aquellos beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no tengan cuenta bancaria puedan cobrar igualmente los $ 10.000 a mediados de abril. El número de personas en esta condición se conocerá una vez que finalice el proceso de pre-inscripción, que comenzó hoy, y que esos datos sean validados entre Anses y AFIP. Sin embargo, las autoridades están barajando alternativas para hacer viable este dinero para todas las personas que, producto de la actual situación de emergencia por el coronavirus, se quedaron sin ingresos. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cómo hará entonces para cobrar la persona no bancarizada?

-Una de las alternativas es que una vez que la Anses tenga un punto de contacto con ese beneficiario, que puede ser un correo electrónico o un número de teléfono, le envíe un código que podrá utilizar en los cajeros de la red link con Punto Efectivo. La persona deberá entrar a los cajeros con cualquier tarjeta que tenga banda magnética, como por ejemplo la SUBE o la de la obra social, y luego en la máquina ingresar su número de DNI. Ahí se le requerirá que ponga el código enviado por Anses y directamente podrá retirar sus $ 10.000, en principio por única vez. Según fuentes del Banco Nación, hay en todo el país 6.500 cajeros con Punto Efectivo.

-Otra alternativa que seguramente se aplicará con estos casos es el envío del dinero por Correo Argentino. La Anses ya paga algunos haberes de esa manera, por lo que con aquellos beneficiarios cuya residencia esté alejada y no tengan acceso a cajeros automáticos podrán recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por correo.

-Por última la opción de las billeteras virtuales. “Hay muchas personas que han entrado a esta lógica; es más restrictivo para algunos sectores, pero es otra opción que va a estar habilitada”, precisó la directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Hacienda, Mercedes D´Alessandro, al hablar sobre el tema en declaraciones televisivas este mediodía.

Una opción para los no bancarizados es que, con un código enviado desde Anses, puedan retirar los $ 10.000 por los cajeros red link que tengan Punto Efectivo

“El espíritu de esta medida es que como no se puede salir del hogar por la cuarentena, eso para muchas familias implica perder sus ingresos. Calculamos que 40% del trabajo hoy se hace de forma precaria e informal; y entendíamos que si estábamos pidiendo desde el Estado que se queden en su casa, debíamos dar una respuesta y que estas personas se quedaran tranquilas”, afirmó la funcionaria del equipo de Martín Guzmán.

D´Alessandro remarcó que el Estado está dando un paquete muy grande de medidas que cubre otros sectores, como el bono de $ 3.000 para los jubilados, quienes también habían recibido un plus con la Ley de Solidaridad. “Hay personas que no van a tener ningún tipo de ingreso. Esto va destinado a esa gente; si sos diseñadora gráfica y vas a seguir teniendo tu ingreso, no podrás percibir los $10.000”, aseguró.

En cuanto a las cifras, la funcionaria afirmó que “más de la mitad del universo que podrá aplicar a este ingreso ya tiene cuenta bancaria, por lo que sólo declarando la Clave Unica Bancaria (CBU) podrían recibir el dinero de forma automática”.

La preinscripción arrancó hoy y ya hay 1.100.000 personas que cargaron sus datos. Este período finaliza el 31 y el 1 de abril comienza la inscripción propiamente dicha, momento a partir del cual la Anses le requerirá a esos potenciales beneficiarios datos adicionales. “Les pido paciencia -dijo la directora de Economía, Igualdad y Género- y que los que no tengan que hacer ese trámite no ingresen a la página para que los que puedan hacerlo los que realmente lo necesitan”.

El proceso de preinscripción hoy estará disponible para potenciales beneficiarios cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1, quienes deberán ingresar en la página web de la Anses para llenar un aplicativo, y sumar datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario. Mañana, sábado 28, será el turno de aquellos cuyos DNI terminen en 2 y 3; los finalizados en 4 y 5, el domingo 29; los que terminan en 6 y 7, el lunes 30 y, finalmente, los documentos cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que ingresar a la web de la Anses para llenar el aplicativo el próximo martes 31 de marzo.