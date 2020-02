Bordet anunció reformas en el Estado entrerriano

Print This Post

En la apertura de sesiones del 141 período legislativo, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, brindó mensaje conciliador, apelando a la solidaridad entre los ciudadanos. Además, anunció que enviará al Parlamento proyectos claves para su nuevo gobierno: las reformas política y del sistema previsional, reducción del gasto público en el Estado, una nueva Ley para el tratamiento de agroquímicos, la modificación de la Ley del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, y la creación de la Agencia Provincial de Inversión Pública, registró AIM. También, comunicó la puesta en marcha un laboratorio público de medicamentos.

En la Asamblea Legislativa que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná, el gobernador realizó un repaso de su gestión, trazó las líneas generales de su nuevo mandato y confirmó una serie de proyectos de Leyes que enviará a la Legislatura, para mejorar la calidad institucional y ajustar sobre el sistema previsional y de gasto público.

En el mensaje, Bordet aseveró que su gestión se basa en tres ejes: “Austeridad, transparencia y el diálogo”, pilares que consideró fundadores de un nuevo contrato entre los ciudadanos, “dejando de lado las miradas sectoriales”.

“Es necesario hacer del respeto de las diferencias y la búsqueda de consensos una práctica constante que presentan los gobiernos, que tienden a mejorar la democracia y fomentar la participación de la ciudadanía”, indicó.

En ese marco, convocó a los legisladores a dar una respuesta acabada “a los problemas y desequilibrios estructurales” de la provincia por lo que anuncio un paquete de proyectos que elevará a las Cámaras para concretar la reforma política, ajustar sobre el sistema previsional y de gasto público, crear una Agencia Provincial de Inversión Pública (para proyectar y buscar financiamiento para obra pública en la provincia de Entre Ríos), reformar la Ley 9602 (para incrementar en diez puntos el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial del Impuesto Inmobiliario Rural, para la conservación de caminos rurales), introducir cambios en la justicia y en el paradigma del código de contravenciones.

Además, consideró que la producción y el cuidado del medio ambiente deben ir de la mano, por lo que indicó que apostará a mejorar las herramientas regulatorias entre productividad y conservación, y, en ese sentido, consideró que el gobierno tiene “una deuda pendiente con todos los entrerrianos: la de sancionar una nueva Ley para el tratamiento de agroquímicos”, por lo que convocó a los legisladores a trabajar en esa iniciativa.

Sobre el aspecto social, mandatario se comprometió a “profundizar el proceso de reconstrucción social a partir de la atención de las necesidades alimentarias y lazos sociales, en sintonía con lo que el presidente viene aplicando con el programa Argentina contra el hambre”, y a profundizar la economía social.

“Creemos en el rol del Estado como un garante de la justicia social” por eso contó que su gestión incrementó las becas y el apoyo a instituciones deportivas, para que los jóvenes sean contenidos. Asimismo habló sobre la igualdad de género.

Por otro lado, defendió el sistema público de salud y anunció la creación de un Laboratorio Público de Medicamentos.

Además, convocó a todos los sectores a avanzar en los acuerdos necesarios para hacer sustentable el sistema previsional y concretar la reforma política con paridad de género y mejorar la calidad institucional de los partidos políticos.

Cambios en el sistema previsional

Precisamente, Bordet confirmó que convocará a una mesa Multisectorial para reformar el sistema previsional.

“La actual Ley de jubilaciones cumple 27 años de su promulgación y el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional “es impostergable”, sentenció. Precisamente, el contador argumentó que “en los últimos años se duplicó la población de beneficiarios, por eso hago una convocatoria amplia y lo hago con toda la responsabilidad que delegó en mí el pueblo entrerriano”.

“Sustentabilidad no es ajuste, sino garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil y garantizar que los aportantes se jubilen con el 82 por ciento móvil, por lo que si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible y hay que hablarlo con total claridad, dejando de lado prejuicios”, argumentó.

Educación

Ala educación pública de calidad “queremos sumar dos elementos importantes para la provincia: inclusión educativa con las escuelas Nina y profundizar el dialogo del sistema educativo con la producción, preparando a los jóvenes para el mundo del trabajo en un contexto que exige cada vez más conocimiento, ciencia y tecnología, por eso las escuelas técnicas son el eslabón principal”, dijo el gobernador.

Además, repasó que el gobierno de la provincia otorgó el mayor aumento a los docentes el año pasado, por lo que espera que comiencen normalmente las clases y remarcó que el gobierno garantizará los 180 días de clases.

Obra pública

Por otro lado, rememoró una serie de obras públicas vinculadas al saneamiento, infraestructura escolar y salud, con recursos propios.

Confirmó también que acordó con el Gobierno nacional la finalización de la ruta 18, anunció el llamado a licitación del aeropuerto internacional en Concordia.

Justicia

Para el Poder Judicial anunció la reforma de la orgánica, destacó el juicio por jurado y comunicó que impulsará la reforma de un nuevo Código de Faltas.

Economía: “No hubo impuestazo”

La situación económica de Entre Ríos “no es sencilla, por lo que se implementarán medidas para bajar el gasto público improductivo y priorizar a los sectores más postergados”, por lo que “se promoverán proyectos para reducir el gasto político, para que no haya inequidades”.

Los números no son alentadores por el escenario económico internacional y nacional, dijo Bordet, pero, a pesar de eso, aseguró que su gobierno “no subió ningún gravamen a la producción y a los sectores comerciales y de servicio”.

“En Entre Ríos no se produjo ningún impuestazo: ningún aumento superó la inflación, solamente se corrigieron”, remarcó el contador.