Bordet anunció un aeropuerto internacional para concordia

“Entre febrero y marzo estaremos licitando la obra del aeropuerto internacional de Concordia”, comunicó el gobernador Gustavo Bordet durante el acto de reasunción del intendente Enrique Cresto. Y ratificó “un compromiso de trabajo en conjunto” entre la provincia y la ciudad.

El gobernador agradeció a Enrique Cresto «la posibilidad de estar en Concordia compartiendo este momento tan importante de la historia democrática de la ciudad, y de poder dar comienzo a un nuevo mandato».

Bordet recordó que nació, creció, se educó y formó su familia en Concordia. «Esta ciudad me ha dado todas las posibilidades en la vida de poder crecer, trabajar, y cuyos vecinos me han honrado con el cargo de intendente durante dos períodos. Son ocho años que serán imborrables y por los que estoy agradecido. Por eso tengo enorme gratitud con Concordia y una gran responsabilidad desde el lugar que me toque, en este caso como gobernador, de trabajar para que sea una ciudad de progreso, de desarrollo, pujante, con trabajo, y con inclusión social y ampliación de derechos», señaló.

En ese sentido, el mandatario apuntó que «por eso, resulta importante ratificar en esta etapa que comenzamos, junto a Enrique y su equipo de colaboradores, y concejales – que representan distintos bloques-, un compromiso de trabajo en conjunto como lo venimos desarrollando. Es un compromiso que abarca tener solamente para el futuro, lograr articular todas las acciones que nos lleven a poder concretar numerosas aspiraciones y proyectos que tienen que ver con el bienestar de la población de la ciudad», valoró.

«En ese sentido hemos venido trabajando con proyectos que son de gran envergadura y que no resulta fácil poder lograr plantearlo en muy corto tiempo, porque se requiere de mucho trabajo previo que fue lo que hicimos durante este tiempo», continuó. «Y fruto de este trabajo, entre febrero y marzo, estaremos licitando la obra del aeropuerto internacional de Concordia. Se trata de una obra que financia el Banco Interamericano de Desarrollo y que corona el trabajo que se realizó entre tanta gente del equipo municipal, provincial y del gobierno nacional».

Al mismo tiempo, el gobernador resaltó que esto «fue fruto del trabajo consensuado, de lograr encontrar llegar lo más rápido posible a esta puesta en marcha con la licitación de la obra en este plazo».

Igualmente aclaró: «No es la única obra con financiamiento internacional y de magnitud que tenga la ciudad para los próximos años. Hay tres obras más: la planta de tratamiento de residuos sólidos, que es un proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que va a permitir lograr mejorar en calidad ambiental, sustancialmente la ciudad; un proyecto con Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que son las plantas de tratamientos de efluentes; y las sucesivas etapas del arroyo Mansores. Estamos ejecutando la tercera y tenemos los fondos asegurados para la cuarta».

Pobreza

En este contexto, Bordet reafirmó: «El trabajo que tenemos por delante, resulta muy importante. Y también nos alienta el hecho de poder lograr mejorar de manera sustancial los indicadores de pobreza e indigencia, que tanto nos duelen en nuestra ciudad».

Al respecto, Bordet reflexionó: “Concordia ha sido estigmatizada con este tema tan recurrente de la pobreza que no lo ocultamos, siempre nos hemos hecho cargo y hemos trabajado con políticas sociales que propendan a lograr que más familias puedan tener las condiciones de necesidades básicas satisfechas. Pero Concordia es una ciudad que además genera oportunidades, donde muchos encuentran un destino y vienen de distintos lugares, vienen estudiantes trabajadores, familias a instalarse y esto habla de una ciudad en crecimiento. Una ciudad que cada vez va cobrando mayor importancia”.

En ese punto, el gobernador aseveró: “Quiero hacer una convocatoria, porque tiene que ser de toda la ciudadanía, a tener un fuerte compromiso con la identidad de la ciudad. De asumir los problemas que tenemos, pero también de decir que Concordia es una ciudad turística, que no vive del empleo público, que vive del trabajo privado. Decir que en Concordia hay hombres y mujeres que se levantan todos los días a ganar el pan con el sudor de su frente y que es una ciudad con vecinos y vecinas que tienen toda la buena intención de llevar adelante su vida y su familia en plenitud en la ciudad. Estas son las cosas básicas sobre las que tenemos que estar de acuerdo para poder tener ese orgullo de ser parte de esta ciudad”.

“Concordia es una ciudad que crece al amparo de la actividad privada. Ahora cuando hay políticas económicas que golpean fuertemente los sectores de la producción, industria, del trabajo tenemos este tipo de problemas. Cuando hay políticas neoliberales que se aplican sin escrúpulos y se prioriza el capital especulativo y financiero en detrimento del capital productivo y de empleo tenemos estos problemas”, observó. “Entonces lo que necesitamos es tener un cambio de paradigma económico, que haga que la gente tenga la posibilidad de tener políticas sociales universales, que tenga la posibilidad de tener políticas de salud fundamentalmente, para que sus hijos puedan ser atendidos con todos los medicamentos en los hospitales públicos. Ahí vamos a ver como los indicadores empiezan a cambiar”, aseguró Bordet.

Sobre el final, se dirigió al intendente Enrique Cresto y señaló: “Quiero desearte todos los éxitos; y no tengo ninguna duda lo vas a lograr porque has hecho una extraordinaria gestión en estos cuatro años”.

En el acto realizado en el Palacio Arruabarrena, participaron concejales, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, así como el ex gobernador Jorge Pedro Busti junto a la comunidad.